街口期貨原油配售特定人涉弊 北檢漏夜偵訊胡亦嘉

街口金融科技董事長胡亦嘉。記者張宏業／攝影 街口金融科技公司董事長胡亦嘉，被控辦理布蘭特原油正二期貨ETF時，未公平配售給所有投資人，不法獲利9千萬元，調查局北機站24日搜索約談胡亦嘉及妻子莊郁琳、街口投信董事王律傑、總經理王皓正等人到案，台北地檢署依背信罪漏夜偵訊胡亦嘉，恐強制處分。

胡亦嘉被移送進入地檢署時，見大批媒體拍照直說「小心、小心」，對於媒體提問僅回答「謝謝」，莊郁琳在24日深夜被檢方諭知50萬元交保，親友要護送莊郁琳離去時，要給莊郁琳蓋外套遮頭，但莊郁琳說「不用」。

41歲胡亦嘉是「創投教父」胡定吾小兒子，曾赴美國哥倫比亞大學攻讀碩士，後來成為華爾街金融菁英，穿梭兩岸七年多，2015年返台創業。去年初他向小13歲的女員工莊郁琳求婚成功，下月要辦喜宴。

據調查，街口布蘭特原油正二期貨ETF追募額度的配售，涉及未公平對待投資人，街口投信申報該基金追加募集時，曾向金管會出具將訂定公平合理的追加募集額度分配原則，為利公平合理對待所有投資人的承諾書，之後也將公平配售原則納入內控，但實際上卻僅對「特定對象」配售，且受理申購的相關理由均付之闕如。

金管會認定，街口電支辦理資金貸與相關作業有缺失，未確實執行內控，且追募街口布蘭特原油正二期貨ETF，胡亦嘉未公平對待投資人，裁罰60萬元。

此外，金管會發現，胡亦嘉身兼街口金科和電支董事長，一人主導街口母子公司借貸，從2018年2月起近2年內來回借貸高達20次，母公司給子公司的增資款又借回給母公司，形同「一套資本、兩家公司使用」，對胡停止執行董事職務一年。