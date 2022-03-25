重擊頭部及劇烈搖晃致1歲女童死亡 保母重判9年6月
曾姓保母於2018年底照顧年僅1歲1個月的邱姓女童，以硬物重擊女童頭部，及劇烈搖晃女童，致女童頭部受重創，犯後未及時將女童送醫，致女童死亡，一審依傷害致死罪將曾女判刑8年，被害女童父母上訴二審，台中高分院審理時，曾女否認犯行，合議庭不採信，於3月24日宣判，法官改依成年人故意對兒童犯傷害致死罪，將曾女判刑9年6月。可上訴。
二審判決指出，曾女是成年人，領有合格保母技術士證，受託為邱姓女童的保母，本應妥善照顧女童，並具專業、耐心與愛心，竟於2018年12月28日上午8時至11時間，在台中市租屋處，因自身情緒控管不佳，以持硬物敲撞年僅1歲又1個多月的邱姓女童頭部或使其頭部撞擊硬物等方式，對女童施以外力傷害行為2次。
曾女又對邱姓女童重複施以猛烈的劇烈搖晃傷害舉動，使邱姓女童頭部右前額、頂部、左側枕部3處遭受撞擊，致女童受有頭部外傷、顱骨骨折、顱內出血、頭部後上頂部血腫及雙側視網膜下出血等傷害。
曾女犯後恐其傷害犯行曝露，竟遲未將邱姓女童送醫，至同日下午3時30分，因見女童呼吸緩慢、嘴唇發紺，方不得不通知女童的母親，惟就女童之身體狀況所述仍避重就輕，經女童的父親獲報後駕車將女童載至醫院急救。邱姓女童仍於2019年1月21日晚間，因頭部外傷致顱骨骨折、顱內出血及後續併發症而死亡。
台中高分院審理時，曾女雖否認犯行，但邱姓女童於案發日上午8時，經邱父送交曾女接手照顧時，依現場錄影畫面，身體狀況並無異樣；且依相驗、解剖及鑑定結果，佐以對女童施加醫療及手術的醫師等人證詞，並據女童頭部傷勢顯現為急性顱骨骨折及顱內出血，足認是由曾女照護期間內所發生。
此外又查無另有可對邱姓女童施以外力的其他人在場，依曾女所辯她發現邱姓女童身體狀況有異後，並未將女童及時送醫或通知女童的父、母親等異常反應，足證為她犯後因恐犯行曝露所致，所辯不可採，所犯成年人故意對兒童犯傷害致死罪的犯行，足可認定。
二審合議庭審酌，曾女罔顧受託身為保母應具的專業、耐心與愛心，因自身情緒控管不佳，遽對毫無反抗能力的女童故意傷害，事後因恐犯行曝露，復未及時將女童送醫，而有使女童遲延就醫情形，依女童所受傷勢程度，堪認女童於案發時遭受傷害痛苦非輕，且造成女童因前開傷勢而不治死亡之無可挽回後果，並使女童家屬承受難以抹滅的傷痛。
合議庭以曾女迄今未就民事部分為和解或賠償，也未獲得女童父、母原諒，法官認檢察官上訴主張原判決量刑過輕，為有理由，自應將原判決予以撤銷改判；至於女童父、母親，請求就曾女判處成年人故意對兒童犯傷害致死罪的最重法定本刑即無期徒刑部分，考量曾女前未有犯罪紀錄，判處有期徒刑9年6月，以資懲儆。
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