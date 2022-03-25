重擊頭部及劇烈搖晃致1歲女童死亡 保母重判9年6月

曾姓保母於2018年底照顧年僅1歲1個月的邱姓女童，以硬物重擊女童頭部，及劇烈搖晃女童，致女童頭部受重創，犯後未及時將女童送醫，致女童死亡，一審依傷害致死罪將曾女判刑8年，被害女童父母上訴二審，台中高分院審理時，曾女否認犯行，合議庭不採信，於3月24日宣判，法官改依成年人故意對兒童犯傷害致死罪，將曾女判刑9年6月。可上訴。

二審判決指出，曾女是成年人，領有合格保母技術士證，受託為邱姓女童的保母，本應妥善照顧女童，並具專業、耐心與愛心，竟於2018年12月28日上午8時至11時間，在台中市租屋處，因自身情緒控管不佳，以持硬物敲撞年僅1歲又1個多月的邱姓女童頭部或使其頭部撞擊硬物等方式，對女童施以外力傷害行為2次。

曾女又對邱姓女童重複施以猛烈的劇烈搖晃傷害舉動，使邱姓女童頭部右前額、頂部、左側枕部3處遭受撞擊，致女童受有頭部外傷、顱骨骨折、顱內出血、頭部後上頂部血腫及雙側視網膜下出血等傷害。

曾女犯後恐其傷害犯行曝露，竟遲未將邱姓女童送醫，至同日下午3時30分，因見女童呼吸緩慢、嘴唇發紺，方不得不通知女童的母親，惟就女童之身體狀況所述仍避重就輕，經女童的父親獲報後駕車將女童載至醫院急救。邱姓女童仍於2019年1月21日晚間，因頭部外傷致顱骨骨折、顱內出血及後續併發症而死亡。

台中高分院審理時，曾女雖否認犯行，但邱姓女童於案發日上午8時，經邱父送交曾女接手照顧時，依現場錄影畫面，身體狀況並無異樣；且依相驗、解剖及鑑定結果，佐以對女童施加醫療及手術的醫師等人證詞，並據女童頭部傷勢顯現為急性顱骨骨折及顱內出血，足認是由曾女照護期間內所發生。

此外又查無另有可對邱姓女童施以外力的其他人在場，依曾女所辯她發現邱姓女童身體狀況有異後，並未將女童及時送醫或通知女童的父、母親等異常反應，足證為她犯後因恐犯行曝露所致，所辯不可採，所犯成年人故意對兒童犯傷害致死罪的犯行，足可認定。

二審合議庭審酌，曾女罔顧受託身為保母應具的專業、耐心與愛心，因自身情緒控管不佳，遽對毫無反抗能力的女童故意傷害，事後因恐犯行曝露，復未及時將女童送醫，而有使女童遲延就醫情形，依女童所受傷勢程度，堪認女童於案發時遭受傷害痛苦非輕，且造成女童因前開傷勢而不治死亡之無可挽回後果，並使女童家屬承受難以抹滅的傷痛。