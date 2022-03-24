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中龍環評變更案原判決理由不完備 二審廢棄發回

中央社 / 台北24日電

中龍鋼鐵廢棄物遭查超量而申請環說書件變更，台中市環保局106年審核修正通過。居民及環團不服興訟，一審勝訴。二審今天認定原判決理由不完備，廢棄判決發回台中高等行政法院。

全案緣於，中龍鋼鐵股份有限公司（下稱中龍公司於民國97年間提出「中龍鋼鐵股份有限公司第2期第2階擴建計畫環境影響說明書」經行政院環境保護署環境影響評估委員會審查通過後，陸續提出環說書件內容變更，辦理2次環境影響差異分析報告及2次內容變更對照表變更，分別經審核修正通過。

環保署在104年3月督察台中市龍井區中龍鋼鐵公司時，發現中龍鋼鐵總廢棄物量每年約297萬噸，比環評核准的量超過26萬多噸，台中市政府要求中龍公司辦理環評等。

中龍公司105年提出「中龍鋼鐵股份有限公司第2期第2階擴建計畫環境影響說明書（第3次）變更內容對照表」申請環說書件之變更。台中市環保局的環評委員會106年間審核修正通過。

當地居民不服台中市環保局原處分，經環保團體協助，提起行政訴訟，請求撤銷原處分。中龍公司參加本件訴訟。

一審台中高等行政法院認定部分居民符合利害關係人身分（適格），環保局原處分作成，明顯有誤認，將廢棄物認定為資源物質，且未考慮含水量因素，導致沒發現廢棄物增加量並非少量，已對環境品質維護，有不利影響之虞，卻以法規「對環境影響輕微」為據予以通過，原處分明顯違法，將原處分撤銷，判居民勝訴。

中龍公司不服，提起上訴，上訴效力及於台中市環保局。二審由最高行政法院審理，今天認定原審判決理由不完備，廢棄原判決發回台中高等行政法院。

二審指出，原審對於環評委員會會議所形成的專家判斷，及所踐行程序是否正當，形成決議是否充分思辨，未予調查認定，以及含水計算的方式等，如何判斷出對環境影響並非輕微，此相關調查理由不完備。

台中市 環評 廢棄物

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