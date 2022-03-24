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牙醫師命案一審判賠657萬 家屬上訴凶手再賠174萬

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

賴男4年前到牙醫診所找妹妹未獲，持刀殺死王姓牙醫師，並殺傷羅姓、翁姓護理師，最高法院判決無期徒刑確定，王的妻子鄒女請求損害賠償，一審僅判決賴賠償657萬元，鄒女上訴二審請求賴再賠償174萬524元，台中高分院二審合議庭認鄒女上訴有理由，判決賴再賠償174萬524元，共賠償鄒女家人新台幣831萬524元。可上訴。

鄒女與律師徐承蔭上訴二審，聲明賴男應再賠償1740524元（174萬524元），諧音象徵「一起思念（1740）王醫師，他的犧牲是於5月24日（524）」，台中高分院二審認同遺孀鄒女士與律師的主張，判決賴男應再賠償174萬524元。

2018年5月24日的台中牙醫診所命案，賴姓凶嫌以找妹妹為由，光天化日之下，持刀衝進醫療診所，造成一名牙醫師遭割喉當場死亡，以及二名護理人員重傷的血洗診所慘案，最高法院去年9將賴判無期徒刑定讞。

死者王姓牙醫師罹患癌症的遺孀鄒女士、子女與王父求償1865萬餘元，其中547萬餘元是遺孀的扶養費，一審卻認為，鄒女士繼承遺產與保險理賠，難以認定這些財產不能維持鄒女士生活，因此僅判決賴男應賠償鄒女士227萬餘元，子女2人各160萬元，王父110萬元，合計657萬餘元。

鄒女士不服判決，她的律師徐承蔭表示，台中地院對扶養費陷入邏輯的窠臼，認為遺孀取得死者的遺產與保險金，便能維持生活，因此不能請求扶養費，這是「倒果為因」的邏輯。

徐承蔭強調，在法律上，配偶之間請求扶養的前提是「不能維持生活」，法律規定本來沒有問題，部分法官卻解釋成，因為你取得了被害親人的遺產或保險金，然後「你就變得可以維持生活了」，於是駁回扶養費的請求，問題在於，「你不殺我家人，我怎麼會取得這些遺產與保險金？」，這種判決顯然是「倒果為因」。

鄒女士也說，「所以我們這些努力工作，努力不要成為社會負擔的人，不值得被國家司法保護嗎？因為我們努力工作就便宜了凶手，不用負責任？這是什麼道理我不懂…」，她提起上訴，並與律師徐承蔭一起籌措上訴二審裁判費8萬元。

鄒女認賴男應再賠償1740524元（174萬524元），諧音象徵「一起思念（1740）王醫師，他的犧牲是於5月24日（524）」，二審認鄒女士上訴有理由，判決賴男應再賠償174萬524元。

賴男於4年前持刀殺死王姓牙醫師、經最高法院判決無期徒刑確定，王的妻子鄒女請求損害賠償，一審僅判決賴賠償657萬元，鄒女上訴二審請求賴再賠償174萬524元，二審合議庭認鄒女上訴有理由，判決賴再賠償174萬524元，共賠償鄒女家人新台幣831萬524元。可上訴。圖／本報資料照
賴男於4年前持刀殺死王姓牙醫師、經最高法院判決無期徒刑確定，王的妻子鄒女請求損害賠償，一審僅判決賴賠償657萬元，鄒女上訴二審請求賴再賠償174萬524元，二審合議庭認鄒女上訴有理由，判決賴再賠償174萬524元，共賠償鄒女家人新台幣831萬524元。可上訴。圖／本報資料照

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