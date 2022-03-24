促轉會強徵蔣中正檔案 藍：用公權力侵犯人民團體文件

針對台北高等行政法院有關「總裁批簽」移歸國有的宣判結果，國民黨今日表達遺憾，並表示將於收到判決書後提起上訴。國民黨表示，促轉會聲稱此結果是彰顯司法肯認「總裁批簽」檔案審定及移歸國有重要性，根本是扭曲事實、模糊焦點，以公權力侵犯、奪取人民團體文件。

國民黨強調，促轉會「政治鬥爭」的東廠標誌鮮明，毫無根據、單憑心證之下所做成的行政認定，只是為了製造業績、延續運作；在完全沒有人民信任的基礎上，促轉會已經失去獨立、客觀、公正的社會認同，而其作為以不當法律設置的不當機構奪占合法之人民團體私產，與促進轉型正義的目標相背離，反而造成更多不公不義的社會紛亂，的確具有負面的「時代意義」。

國民黨表示，「總裁批簽」是總裁蔣中正自 1950年8月中央改造委員會成立至1975年4月5日病逝，所批示由秘書長或秘書長與相關單位主管聯名所上簽呈之總稱。本質為政黨內部公文，促轉會卻以蔣中正總裁兼具政府與執政黨最高領導人身分為由，粗暴將「總裁批簽」認定為政治檔案，並限時命令國民黨移歸為國家檔案，根本是以公權力侵犯、奪取人民團體文件。

國民黨進一步指出，根據促轉條例第3條第2款規定，所謂政治檔案，需檔案所記載之內容與二二八事件、動員戡亂體制、戒嚴體制等相關，若檔案所記載之內容與這些事項無關，但根據促轉會提出的部分「總裁批簽」檔案根本並未明確界定是否與二二八事件、動員戡亂體制、戒嚴體制相關，就一概視為政治檔案，顯然與促進轉型正義條例所定義的政治檔案相違悖。促轉會無限擴張政治檔案的解釋，根本是假借轉型正義之名，行政治鬥爭、侵犯民間團體資產之實。

國民黨並強調，「總裁批簽」資料早於十年前便經黨史館與國立台灣大學圖書館合作完成數位化，也早在2013年即在黨史館閱覽室公開，任何人都能在閱覽室開放時間內到館閱覽，隨到隨看，不受限制，任何民眾或團體皆可藉此進行研究，並達成還原歷史真相的目的。對於已經開放民眾查閱、閱覽的檔案，促轉會執意移歸國有的意義何在？難道只是為了製造業績，讓促轉會能繼續運行下去？

國民黨強調，促轉會的針對性強烈、球員兼裁判，所謂的隱匿？何謂政治檔案？都是促轉會說了算，權力無限擴張之下卻無任何約束的制衡力量，運作迄今，強壓了多少的檔案卻仍提不出令社會大眾信服的轉型正義成果，也難怪促轉會的種種作為讓各界質疑只是為了政治鬥爭與追殺。國民黨呼籲蔡政府，「轉型正義」不應該製造更多不正義，切勿讓台灣社會陷入必須不斷「轉型正義」的窘境之中。