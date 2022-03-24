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國民黨爭80筆蔣中正「總裁批簽」不歸檔 法官判敗訴

聯合報 / 記者王聖藜／台北即時報導

促進轉型正義委員會審定國民黨通報的故總統蔣中正「總裁批簽」4286筆政治檔案應移歸檔案局，又發現國民黨有80筆未通報，審定80筆批簽也應歸檔，國民黨不服提告，台北高等行政法院審理，今天判國民黨敗訴。可上訴。

判決說，促轉會認為檔案屬總裁批簽類檔，是考量檔案完整與保留歷史文獻脈絡，應以國民黨建立的類別去審定，蔣中正身兼國民黨總裁及總統，國民黨及其領導的政府機關對動員戡亂體制、戒嚴體制的構成與運作，有不可分割的關係。

因此，基於完整還原動員戡亂體制、戒嚴體制、威權統治時期的樣貌與相關史實，蔣中正以國民黨總裁對中央改造委員會、中央委員會的簽呈文件，則是當時政策確定的重要史料，更是理解動員戡亂體制、戒嚴體制的重要檔案。

合議庭指出，促轉會將80筆政治檔案審定為政治檔案，並命國民黨將持有的檔案清冊序號1至62號移歸檔案局，另序號63至80的檔案已由國民黨先行移交檔案局等，認事用法並無違誤，判國民黨敗訴。

據了解，「總裁批簽」是蔣中正擔任國民黨總裁自1950年8月中央改造委員會成立至1975年4月5日病逝之前，所批示由秘書長或秘書長與相關單位主管聯名所上簽呈的總稱。

促轉會2019年12月審定認為，「總裁批簽」涉及蔣中正於威權時期身兼政府、國民黨最高領導人所作的相關政治決策，有助各界理解蔣如何鞏固個人地位，據以審定為政治檔案，不過，促轉會事後發現國民黨未通報其中80筆，命要求移歸檔案局，國民黨不服，提起行政訴訟。

圖為台北高等行政法院。記者王聖藜／攝影
圖為台北高等行政法院。記者王聖藜／攝影

國民黨 蔣中正 促轉會

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