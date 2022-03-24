千萬詐欺通緝犯難得落網 法官裁定50萬交保後人間蒸發

竹聯幫成員陳生琥所組詐欺集團，藉假鈔換真鈔手法，在台、陸、韓、菲國行騙，不法所得逾5000萬元，卻屢逃法網，去年檢警將陳等人查緝到案，台北地院裁定陳50萬元交保，檢方抗告後高等法院發回處理，等到北院再次開庭裁定時，陳已人間蒸發，只好判其7年6月徒刑，全案上訴中。

據查，陳生琥今年35歲，15歲偷車被逮，19歲販毒、持槍被逮，20歲犯強盜案被逮，21歲犯恐嚇名醫案後逃往大陸，士林、台北、新北地檢署皆因案對其發布通緝，大陸公安2010年將其查獲歸案。

陳生琥出獄後加入竹聯幫，自稱天蠍堂堂主，吸收手下組詐欺集團，擅以假鈔夾真鈔手法，專騙名錶及真鈔，其中看準部分被害人也涉及不法，受騙不敢報警，故專挑地下匯兌業者下手；因其台韓混血、曾逃大陸生活，不僅在台犯案，也在大陸、韓國、菲律賓等地行騙。

除多條詐欺罪，陳也涉槍砲、毒品罪，本就作案無數，又與退休警察周光熹結盟，知己知彼之下，屢逃法網，是檢警眼中頭痛人物，刑事局、台北市警局等多處警機關都派員追捕。

去年7月，歷經數年跟監的專案小組，終於在嘉義市西區查獲陳生琥，並陸續將其餘犯嫌查緝到案，依詐欺、組織、槍砲、毒品、洗錢等罪嫌送辦，台北地檢署起訴後，台北地院羈押陳生琥至今年1月，認其有病母在台，不會逃跑，裁定陳50萬元交保，限制住居及限制出境。

北檢抗告後，高等法院認陳生琥因多案遭通緝，在外有人接應，能以韓語溝通，有陸、韓身分證件，2名同案共犯已逃往大陸，全案屬集團式犯罪，危害社會甚巨，有續押必要，遂撤銷原裁定，發回北院處理，未料重裁定前，陳已交保離開並人間蒸發，北院判其7年6月徒刑。