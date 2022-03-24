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自稱海龍蛙兵退伍滯納欠稅 前妻出面助辦分期

中央社 / 新北24日電

自稱海龍兩棲部隊中士退伍張姓男子積欠健保費、牌照稅、交通罰鍰共新台幣17萬餘元，行政執行署日前祭出查封車輛，張男隔天打電話給書記官，才由前妻擔保辦理分期，取回愛車。

行政執行署新北分署今天發布新聞稿指出，配合行政執行署推動「加強執行滯納違反道路交通管理處罰條例罰鍰及ETC通行費專案」，特別與新北市政府交通局合作成立專案抓車小組。

家住土城區的38歲張姓男子積欠健保費、牌照稅、汽機車燃料使用費、ETC通行費及多項交通違規罰鍰等共計新台幣18萬1000餘元，陸續移送新北分署強制執行。

新北分署表示，多次扣押張男的銀行債權，但只扣得775元，張男自行繳納健保費3000元，滯納剩下的17萬8000餘元。

書記官17日接獲新北市政府交通局通報，張男名下1輛汽車停放在三重區的路邊收費停車格，立即前往查封並拖回保管，張男隔天打電話給書記官相約處理時間，書記官也特別配合在休假日加班。

新北分署表示，張男告訴書記官他是阿美族原住民，在海龍兩棲部隊擔任蛙兵長達10年，中士退伍，因身懷戰技被某投資控股公司延攬，擔任老闆司機兼貼身隨扈，但該公司及老闆涉及非法吸金案，害他受牽累，仍在法院訴訟中。

張男說，他因此離婚，和前妻育有2女1子，分別為12歲、9歲及7歲，都和他同住；之前收入不穩，戶籍被強制遷入戶政事務所，無法收到稅單及罰單，才會遲繳。

書記官審酌張男經濟及家庭狀況後，同意他分期繳納，並由他的前妻書立擔保書作保，當日下午取回愛車。

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