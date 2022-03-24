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夾娃娃頭過身未過強行取走挨告竊盜 改判拘役10天

中央社 / 高雄24日電

游姓男子為取悅兒女前往屏東要夾「鵝娃娃」布偶，但娃娃脖子掉在洞口，身體卻卡機台內，他強行取走挨告竊盜，一審遭判3月，高雄高分院認為惡性非大，改判拘役10天定讞。

游男偵查時辯稱，當時「鵝娃娃」的頭跟脖子已經在洞口，他認為這已經代表有夾到，所以才伸手去把娃娃抓出來，否認有偷竊犯意。但法官認為，游男自述「正常要把身體夾出來」，代表他知道娃娃身體沒夾出來仍不代表已經歸他所有，據此不採信相關辯詞。

高雄高分院審酌游男犯後雖否認偷竊意圖，也未取得店家諒解，但他竊取的娃娃市價680元，事後已歸還店家，所得財物價值不高，且犯案動機單純僅為取悅兒女，據此依竊盜罪改判拘役10天，可易科罰金，全案定讞。

二審判決指出，游男去年2月9日上午9時多前往屏東縣某間夾娃娃機店夾娃娃，先後投了40元要夾取「鵝娃娃」布偶。但他最後僅將娃娃脖子夾出掉入取物洞口，身體仍卡在機台內時，便徒手從出口伸進機台內抓住娃娃頭部取出，隨後開車離開。店家老闆發現後趕忙報警，全案依竊盜罪移送屏東地檢署偵辦起訴。

屏東地方法院一審審酌游男僅因一己私慾就伸手進取物口竊取娃娃，且犯後否認犯行，毫無悔意，犯後態度不佳，並考量他自陳在麵攤工作，月收10多萬元等經濟狀況，依竊盜罪判處3個月徒刑，可易科罰金。

屏東縣 竊盜 偷竊

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