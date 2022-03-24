影／爭取提名同室操戈 綠營台南議員提告同志加重誹謗

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聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導

立委林俊憲助理江彥霆投入曾文區民進黨內議員初選，在臉書發文「歪哥助理費 鄉親見笑死」影射現任議員吳通龍，吳通龍今天中午完成登記後，在立委陳亭妃等人陪同下赴台南地檢署按鈴，吳通龍說，針對詐領助理費部分，台南高分院更審後撤銷原判決，等於司法還給清白，對江彥霆提告加重誹謗罪嫌。

江彥霆回應，議員吳通龍涉入詐領助理費案，於2017年9月遭檢方搜索，並於2019年一審判決3年10月，2020年二審判決2年，去年12月法院判決吳通龍議員及其妻子徒刑4個月，緩刑2年定讞。他說，議員吳通龍絕非清白之身，這是不爭的事實，如果議員對此有疑義，歡迎提告，一起到法院向鄉親說明清楚。

陳亭妃表示，民進黨秘書長林錫耀周三才在中常會，對黨內初選恐損及黨的形象表達憂慮，並三申五令、說「別鬥成這樣」。她說，連黨秘書長，都直接對黨內初選說出重話，沒想到才幾個小時之後，在網路上竟然還是出現違反事實、爲了初選勝選，不惜傷害自己黨內同志的抹黑手段。

吳通龍說，判決書寫得很清楚，針對詐領助理費的部分是撤銷二審的原判決，等於是司法還給清白，證明本人沒有詐領助理費，檢方也沒有提出上訴，所以全案判決確定。

他說，沒有想到為了議員的黨內初選，同黨同志無視於事實的真相，惡意扭曲、抹黑攻擊，惡質到了極點，讓他深感遺憾，根本就是忽視昨天黨秘書長林錫耀在中常會要求黨內同志不要在初選「鬥過頭」的提醒，所以決定用行動「以訟止謗」。

然而，江彥霆回應吳通龍提告，他也說，委員陳亭妃今天陪同吳通龍提告，但她的妹妹在2018年時就跟吳通龍一起跑票，如今又為吳通龍背書，難免有瓜田李下之嫌。他說，希望陳委員能愛惜個人聲譽，不要辜負民進黨的重視與栽培。

台南市議員吳通龍（左一）在立委陳亭妃（右一）、前縣黨部主委蔡爾翰陪同下，今天中午赴台南地檢署按鈴申告。記者邵心杰／攝影
台南市議員吳通龍（左一）在立委陳亭妃（右一）、前縣黨部主委蔡爾翰陪同下，今天中午赴台南地檢署按鈴申告。記者邵心杰／攝影
立委林俊憲助理江彥霆在臉書上發文「歪哥助理費 鄉親見笑死」一文影射現任議員吳通龍，吳通龍提告加重誹謗。圖／擷取自江彥霆臉書
立委林俊憲助理江彥霆在臉書上發文「歪哥助理費 鄉親見笑死」一文影射現任議員吳通龍，吳通龍提告加重誹謗。圖／擷取自江彥霆臉書

民進黨 陳亭妃 同志

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