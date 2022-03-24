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單車騎士爛醉逆向遭撞癱 肇事駕駛無罪他求償也撲空

聯合報 / 記者張議晨／高雄即時報導

高雄蘇姓男子2年多前開車行經仁武區鳳仁路，騎著單車的呂姓男子逆向迎面撞上重傷，需仰賴看護照顧，蘇男被控未注意車前狀況，被依過失傷害起訴，一、二審法官調查後，發現呂男當時酒測值高達1.56毫升、車上又沒反光標示，蘇男就算看到呂男迎面而來也煞不住，均判無罪，呂求償500多萬元也宣告免賠。

判決指出，2019年12月28日深夜10時許，蘇男沿鳳仁路由南往北行駛，蘇行駛在中線車道上，當時呂男突從對向車道跨越槽化線「逆向」，蘇男閃避不及，整輛車迎面撞上呂男。

呂男當場倒地昏迷，送醫有多處骨折、內出血，需仰賴氧氣及抽痰照護，蘇男被控未注意車前動態，檢方調查後，依過失傷害罪嫌起訴。

橋頭地方法院審理時，蘇男喊冤，稱他時速約50公里，如果要煞停計算至少要3.3秒，但呂男從對向車道跑到他的車道，他只剩2秒時間可以反應，根本來不及踩剎車。

一審法官勘驗蘇男行車紀錄器內容，發現行車紀錄器拍到呂男「黑影」、車燈照到呂男再到車禍發生，也僅4秒時間，按照人體反應，從發現到踩下剎車反應，也要0.7、0.8秒時間，呂當時自承時速50公里，從剎車到停止至少要3.3秒。

法官認為，呂抽血酒測值換算呼氣值，每公升酒精濃度達1.56毫升，推測當時已經受酒精影響，才會逆向騎至對向車道，蘇當時行駛中線車道，根本無法預知呂會突然迎面撞上，按發現到反應時間，蘇根本無法反應，認定蘇無過失責任，判他無罪。

檢方不服上訴，主張案發前其他車輛都沒撞上呂男，如果蘇男有注意車前狀況，或降低車速，應該有閃避或煞停可能。

高雄高分院審理後，認為按照當時行車狀況，蘇僅剩2秒時間反應，但車輛卻要3.3秒才能煞停，即使蘇男立即反應煞車或閃避，仍無法避免兩車碰撞，因此認定一審認事用法無誤，駁回檢方上訴，蘇男無罪確定。

另呂男家屬部分，針對判決另提刑事附帶民事求償，要求蘇給付500萬元，因一、二審無罪，求償部分蘇也免賠。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

蘇姓男子撞癱逆向、爛醉的呂姓男子，後來法官認為當時他根本無法反應，一、二審都判無罪。翻攝自Google Map
蘇姓男子撞癱逆向、爛醉的呂姓男子，後來法官認為當時他根本無法反應，一、二審都判無罪。翻攝自Google Map

車道 酒精 酒測

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