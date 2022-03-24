剪刀猛刺背3下僅算傷害 法院：傷勢輕微當天縫完就回家

台中吳姓男子不滿張姓女同事欠他1萬元，預藏剪刀、水果刀向她討債未果，就持剪刀朝張背後猛刺3下再壓住她頭痛毆，檢方以吳主觀有殺意依殺人未遂罪嫌起訴；但法院審酌，吳不用較鋒利的水果刀反而拿剪刀刺，且張女傷勢輕微當天縫完就回家，變更起訴法條改依傷害罪判吳6月，可上訴。

檢警調查，吳男（62歲）因張女（57歲）欠他派遣工薪資6000元、先前的借款4000元，他多次催討都未果，去年11月9日下午2點多跑到太平二期社會住宅的工地，拿了剪刀、水果刀藏在口袋再轉往向張女討債。

結果張女仍拒還並揚言到法院提告，吳趁著她轉身抽出剪刀朝張背後猛刺3下，張女痛到跌倒在地上，背上也受有6公分撕裂傷，警方獲報到場隨即逮捕吳，檢方認為吳男主觀上有殺意，又持金屬堅硬質地的剪刀攻擊張背部連刺，偵結依殺人未遂罪嫌起訴他。

審理時，吳男僅坦承傷害，另張女也指證歷歷，並提出相關驗傷、就醫紀錄等佐證。公訴檢察官論告認為，吳朝張重要部位猛刺3刀，對方倒地後仍遭吳壓著頭攻擊，所幸旁人制止才倖免於難，且張在警詢、偵查時都稱「吳男說要讓她死」，認為吳確實有殺意。

法院審酌，吳、張彼此是同事關係，除了積欠債務問題沒有共識，平日相處沒有嚴重衝突或深大仇恨，衡量常情已難以認定吳男有何殺害張女的動機。

法院也說，當時吳被路人阻止、警方逮捕後，從他衣服內扣到剪刀、水果刀各1把，而吳已經備妥水果刀、剪刀到場，如果真的有要致人於死意圖，豈有不利用刀刃較為鋒利的水果刀，反而僅用剪刀刺傷張女之理。

法院指出，張女被剪刀攻擊倒地後送醫，她當時意識清楚、生命徵象穩定，背部受有6公分撕裂傷、頭部挫傷，且觀察她傷勢僅微出血紅腫屬淺層撕裂傷，當天經醫師縫合就出院，可見傷勢輕微，難認吳有致人於死意圖。