快訊

高雄化工廠群聚+13傳兩家人 曾參加喜宴、搭台鐵足跡燒進台南

拒背婆媳不和黑鍋 張蘭火大吐露大S離婚內幕

陸企違法在台從事研發 男子緩起訴繳公庫15萬元

中央社 / 新竹縣24日電

陸企深圳毅丰光電公司藉由石姓男子設立港商毅豐技術公司台灣辦事處，違法從事研發、設計科技產品等，目前已停業，竹檢今天偵結給予石男緩起訴處分，需繳公庫新台幣15萬元。

新竹地檢署今天發布新聞稿指出，大陸地區營利事業需經台灣主管機關許可，並在台灣地區設立分公司或辦事處，才可以在台從事業務活動。

檢方表示，但深圳毅丰光電公司為規避台灣主管機關對於陸資企業審查，未向主管機關設立登記分公司，卻以實際持股控制港商毅豐技術有限公司，委由石男擔任台灣辦事處負責人，從民國106年6月起，在竹北市假借設立港商毅豐技術有限公司，實則從事人才招募及研發設計業務。

檢方表示，石男透過徵才網站，陸續招攬台灣籍研發工程師，從事投影機的軟、硬體研發業務活動，再將投影機研發成果傳回深圳毅丰光電公司。

檢方偵結認為，石男違反兩岸人民關係條例，但考量石男犯罪後坦承犯行，態度良好而有悔意，且也已申請停業而無營運跡象，給予緩起訴處分，並需向公庫支付15萬元。

深圳

延伸閱讀

深圳港 積極疏通貨輪擁堵情形

毒品通緝犯偵訊室脫逃開溜 派出所警員遭法辦獲緩起訴

吳志揚前機要收賄 更二審緩刑但得吐238萬、給公庫百萬

影／淡水男未戴安全帽被攔查 緩起訴又吸毒這下可慘了

相關新聞

稱遭違法聲押、逮捕 彭文正律師張靜告台東地檢3檢察官

媒體人彭文正追查蔡英文「論文門」涉訟，彭的委任律師張靜疑因違反個資法、妨害秘密罪日前遭台東地檢署逮捕、聲押，但張聲請提審...

製作人邱瓈寬因恩師遺產爭奪遭控侵占 北撿今傳喚出庭

知名製作人邱瓈寬的恩師、資深製片裴祥泉數年前過世後，留下1億3555餘萬元遺產，裴祥泉以代筆遺囑，將遺產分給邱瓈寬、製作...

癱犬救援團體園長猥褻女員工 妻子護航「兩人有曖昧」

知名動物救援團體台灣同伴動物扶助協會（犬山居）已婚的劉姓園長，對女員工強行擁抱、舌吻、摸胸，時間長達2分鐘，直到隔壁訪客...

台灣已經「實質廢死」? 民團: 廢除死刑當然不能用騙的

台灣是法治國家，從定罪、判死，乃至於執行死刑，當然都不能用騙的，每一個環節都得禁得起檢驗才行。台灣於2009年通過《公民與政治權利國際公約及經濟社會文化權利國際公約施行法》，正式將兩公約內國法化。

影／爭取提名同室操戈 綠營台南議員提告同志加重誹謗

立委林俊憲助理江彥霆投入曾文區民進黨內議員初選，在臉書發文「歪哥助理費 鄉親見笑死」影射現任議員吳通龍，吳通龍今天中午完...

單車騎士爛醉逆向遭撞癱 肇事駕駛無罪他求償也撲空

高雄蘇姓男子2年多前開車行經仁武區鳳仁路，騎著單車的呂姓男子逆向迎面撞上重傷，需仰賴看護照顧，蘇男被控未注意車前狀況，被...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。