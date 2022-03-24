彭P律師張靜羈押庭脫身告官：是檢察官教唆當事人告我的

媒體人彭文正追查蔡英文「論文門」涉訟，其委任律師張靜疑因違反個資法、妨害秘密罪，日前遭台東地檢署逮捕、聲押，張聲請提審脫身；張今天自訴檢察官違法，張的委任律師童文薰認為，台東檢方處置太糟，籲「千萬別來台東」。

童文薰說，台東地檢署未告知張靜的身分是被告，造成張不能委任律師防禦，事後聲押失敗還想抗告；檢察官違法搜索律師，可以從查扣物中得到律師、當事人之間的秘密，辦案根本違法。

童文薰說，檢方辦案使用錯誤的法條，去查辦有高度政治性的案件，台東地檢署的做法已敗壞司法風氣；她說，最近奧斯卡提名電影「千萬別抬頭」，呼籲大家「千萬別來台東」。

張靜說，檢察官偵查庭中問他要不要交保，他認為自己無罪，不肯答應，檢察官就諭知要聲請羈押禁見，他才於羈押庭中聲請提審。

張靜說，2021年3月25日他的女友黃桂青因業務關係被告過失傷害，在台東地檢署出庭，那時，他是黃女的辯護人，不過，傷害案的告訴人被檢察官教唆加告他、黃女涉妨害秘密，日前搜索時，則距上次黃女出庭已1年。

張靜說，黃桂青受偵訊完畢，經過拘留室大喊製作筆錄不實，他隔空教黃女筆錄實在就簽字、不實在別簽，檢察官竟以此為理由，在聲押書中指陳他公然串證；此外，他買火車票，則被認為居為定所，也成為一個聲押理由。

張靜表示，台東地檢署前天晚間發聲明，隨即有媒體引述他是「偷拍狂」，「劍青檢改」團體另指他在美容美體沙龍裝設6部隱藏式攝機，實則，監視器是新光保全所裝設的。

張解釋，他是律師，怕被別人說閒話沙龍在做「黑」的，沙龍也可能發生性侵、性騷事件，加上店內有1、2百萬元資生堂的保養品，裝監視器的目的純為自保、防盜，絕對不是檢方所栽贓的偷拍。