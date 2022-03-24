竹北房仲店藏賭場 警深夜逮10人、查獲155萬賭金

新竹縣竹北警分局近日接獲民眾檢舉，稱竹北市新興路一帶有房仲店有賭博情事，警方成立專案小組，經多日埋伏蒐證，23日凌晨1時許持搜索票入房仲店搜索，當場發現店內藏有「德州撲克職業賭場」，逮捕10人及賭資155萬餘元等贓證物，全案除賭客依社會秩序維護法裁罰外，范姓負責人、荷官依涉嫌違反賭博罪移送新竹檢察署偵辦。

竹北警分局接獲民眾檢舉稱竹北市1間房仲店內傳賭博情事，竹北警分局成立專案小組，經多日埋伏蒐證，見時機成熟，於23日凌晨持搜索票執行搜索，查獲「德州撲克職業賭場」及范姓負責人、荷官及賭客共10人，並查扣賭資現金及籌碼155萬9740元、撲克牌2副、帳冊、賠率表及計分板等贓證物。

警方調查，該「德州撲克職業賭場」深夜人員進出複雜且燈火通明，對外釋出活動訊息，打著美女荷官，吸引賭客參加，參加前還需透過層層關卡認證通過才准加入，開賭時外場也有監看人員，顯具有相當規模的職業賭場，全案除賭客依社會秩序維護法裁罰外，其餘負責人、荷官依涉嫌違反賭博罪移送臺灣新竹地方檢察署偵辦。