製作人邱瓈寬因恩師遺產爭奪遭控侵占 北撿今傳喚出庭

知名製作人邱瓈寬的恩師、資深製片裴祥泉數年前過世後，留下1億3555餘萬元遺產，裴祥泉以代筆遺囑，將遺產分給邱瓈寬、製作人楊智明及公司員工，但裴祥泉胞妹裴祥麟卻訴請「確認遺囑無效」，民事一審判裴祥麟勝訴，現上訴二審，裴祥麟另對邱瓈寬提吿侵占，台北地檢署今傳喚邱瓈寬等人出庭，訊後請回。

楊智明律師吳佳蓉表示，今天檢方開庭內容，主要就是釐清該份遺囑是否存在，裴祥麟也當庭確認有那份遺囑，卻又對遺囑繼承人興訟，浪費司法資源。

邱瓈寬對媒體追問有沒有什麼想說？未發一語。

邱瓈寬律師主張，裴祥泉在業界數十年，幾乎沒有人知道他有兄弟姊妹，一直到了病重住院的時候，才忽然冒出家人來探病，爭執遺囑有無效力；此外，律師還主張裴祥麟對裴祥泉有重大精神虐待情事，喪失遺產繼承權。

裴祥麟委任律師則主張，裴祥麟是以法定繼承人的身份主張代筆遺囑有無效力，一切合法，當時裴祥泉是在受贈利害關係人邱瓈寬、漢星公司員工等人「環繞」下所做的遺囑，效力可疑。

另外，裴祥泉每年過年都會包10萬元紅包給妹妹，妹妹一聽到哥哥住院，也經常前往探視，兩人間感情很好，哥哥不可能將遺產全部遺贈他人。

裴祥麟並主張，遺囑見證人陳羿彣、謝雅玲都是漢星公司員工，是受遺贈對象，陳羿彣是見證人兼代筆人，民法規定「受遺贈人不得為遺囑見證人」，遺囑應為無效。