賓士車男酒駕違停關窗夾警察手 乘客推警都辦妨害公務

陳姓男子今早涉嫌違規停車遭士林分局警方開單，不料陳男坐在賓士車內簽名時，突然關車窗夾員警的手，員警喝斥他開窗，陳男開窗後心虛企圖駕車離去，警方見狀攔車拖人下車，發現陳男滿身酒味，抓包酒駕。陳男和乘客蔡男涉嫌辱罵警察、關車窗夾手等，遭依妨害公務罪嫌現行犯逮捕，並依照公共危險罪嫌送辦。

警方今10時許接獲檢舉，發現陳男的賓士車違規停在士林區福國路紅線上，開單過程中，陳男涉嫌關窗夾住警察的手，還疑似口出惡言辱罵不雅字眼。

士林警方指出，陳男疑似酒駕心虛，企圖開車離去，同仁隨即攔車、拖陳男下車，近距離接觸時，聞到陳男身上疑有酒味，立即依妨害公務罪嫌逮捕陳男，施以酒測酒測值約每公升0.30毫克，酒測值超標。正當警方逮捕陳男，賓士車右前座的蔡男急忙下車，過程中也涉嫌罵警察，更動手推擠，現場警力一併依照妨害公務罪嫌逮捕蔡男。

警方開違規停車紅單時，與陳男、蔡男發生衝突，勤務中心派遣線上警力到場，10多名警力立即到場，大陣仗聯手壓制逮捕陳男、蔡男，有員警右手腕、脖子遭指甲劃傷。全案依照妨害公務現行犯逮捕2人，陳男再多加一條酒駕公共危險罪嫌，蔡男為乘客將遭連坐罰。

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