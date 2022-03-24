他騎車闖紅燈被攔飄酒味 被查出通緝犯身分錯愕

高雄曾姓男子騎機車闖紅燈，身上還有散發酒味，曾男一開始被警察攔下還態度輕鬆，坦承有喝1罐啤酒，等到酒退後出門要找親戚，只是在查證身分時，被發現是今年1月，被台南地方法院發布的毒品通緝犯，曾的態度也從輕鬆轉變錯愕，警詢後依法將他移送台南法院。

左營警分局四海派出所警員吳俊宏、陳文忠，3天前上午10點擔服勤務時，在左營區軍校路、實踐路口發現曾男（30歲）騎機車闖紅燈，員警上前攔查，曾男一開始還態度輕鬆，只是員警接近後就聞到他散發出酒味。

曾男先是說半小時前有喝1罐啤酒，但他等到酒退後才出門找親戚，願意配合員警酒測。吳俊宏、陳文忠先是通知派出所送酒測器，不過在開單告發闖紅燈時，發現曾男是今年1月28日，由台南地院發布的毒品通緝案通緝犯，隨即請支援警力到場支援。

等到支援警力到達後，員警才向曾男告知他日前遭發布通緝，警方需依法帶回派出所並移送台南法院實施訊問，曾頓時從一臉輕鬆轉變成一臉錯愕，還不斷詢問「真的假的」，在員警宣告完權利後，隨即將他上銬逮捕，並帶上警車，回派出所後酒測值為每公升0.06毫克。

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