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退將因2880元被判四年 綠委：法院有恐龍
陸軍花東防衛指揮部前少將參謀長韓豫平，被控使用加菜金2880元，支用於來眷探的陪同家屬，被依貪汙罪重判4年半定讞，民進黨立委管碧玲指出，這是預算法的問題適用錯誤的法律，跑到貪污治罪條例去了，這種恐龍判決如果無法救濟，「法院有恐龍，人民看運氣。」
管碧玲說，這是預算法的問題，只是預算科目使用不當，屬於行政瑕疵，審計單位發現這種現象，一般要求改善，不會移送司法處理，經過她不斷追蹤，審計資料扒梳出來，證明她的主張。
管碧玲表示，國防部自己的加菜金使用，就曾經發生過兩案，一案是把加菜金用於購買禮盒轉發個人；另一案同樣是把加菜金使用在不符合身份的人員共同出席的餐敘。這兩案，國防部和審查部都沒有移送法辦，只是由國防部向審計部承諾改善。
管碧玲說，很清楚證明有實際支出，而只是預算科目使用不當，兩案沒有實際支出，假造支出憑證，甚至是假造離譜的收據（倒閉的店的收據），同謀詐取加菜金甚至高達數萬元的案例，這種犯刑的案例，判決結果，全部是免刑與緩刑。
管碧玲表示，韓將軍有實際支出，自己一毛錢都沒有貪到口袋，過程有偽造文書的部分，自當以刑法處置，我們支持；但是預算法的問題適用錯誤的法律，跑到貪汙治罪條例去了，國防部在審判過程，沒有提示案例證明是行政瑕疵，也顯示國防部的疏漏和對本案未做有利不利俱陳的心態。
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