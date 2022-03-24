癱犬救援團體園長猥褻女員工 妻子護航「兩人有曖昧」

知名動物救援團體台灣同伴動物扶助協會（犬山居）已婚的劉姓園長，對女員工強行擁抱、舌吻、摸胸，時間長達2分鐘，直到隔壁訪客發出聲響，他才作罷，最高法院依強制猥褻罪判刑1年2月徒刑，劉得入獄，全案定讞。

劉原為職業軍人，妻子為復健科醫師，因妻子從小愛狗而投入救援行列，成立台灣同伴動物扶助協會，並在台中買地建立「犬山居」，目前專門救援、收容年老、重病或癱瘓的犬隻。

劉身為犬山居園長，2019年7月16日下午3時許，見女員工獨自在協會物資中心影印文件，一時色慾薰心，見女員工準備離去時，面對面抱住女員工、親吻嘴唇並舌吻，伸手摸腰和胸部；女員工奮力推開，他仍不罷手，再次摟抱強吻，直到聽到訪客到訪的聲響才作罷，前後歷時2分鐘。

劉否認犯行，辯稱因爲喜歡女員工，而對方也對他有「曖昧情愫」，才會對女員工做出這種行為；劉妻也替丈夫求情，稱劉和女員工有曖昧關係才會發生親密行為，丈夫也坦承雙方有交往、買禮物送女員工等，女員工並非單純的被害者。

女員工表示，她一開始沒有提告，而是知道有其他受害者，也是她的女同事，她希望不要再有被害人出現，才會提告；她說，因為在協會工作的人都是愛狗的年輕女生，她希望大眾知道這件事，希望不要再有類似事情

發生。

一審認為，劉為一己私慾，不尊重他人身體自主權利，任意侵害女員工身體性自主權，造成被害人心理巨大陰影，惡性非輕，依強制猥褻罪判劉1年2月徒刑。

劉上訴稱自己誠心懺悔，家有年邁父母、罹病妻子需照顧，又犯罪時間不長，行為也沒有過於暴力，情節輕微，請求法官從輕量刑，給他自新機會，若他入獄，重病、已無自主生存能力的妻子會頓失生活依靠。