新竹檢查中企挖角台灣AI晶片人才 三個月就砸1億多元

中國南京藍洋智能系統有限公司從事人工智慧（AI）晶片設計，找來57歲張姓男子在竹縣竹北市設立藍海智能系統公司並擔任總經理，再由李男、林男擔任公司高階主管，進行人才招募及晶片研發設計業務，並將研發進度及成果回傳至南京公司伺服器，藉由三人當作藍洋公司在台延伸的手腳，規避法令與許可程序；新竹地檢署偵查偵結，將三人依違反兩岸人民關係條例罪嫌起訴。

檢方指出，大陸地區營利事業南京藍洋公司為人工智慧（AI）晶片設計業者，主要從事人工智慧（AI）晶片設計，依兩岸人民關係條例規定，大陸地區營利事業須經主管機關經濟部投資審議委員會許可，並在台灣地區設立分公司或辦事處，才可在台從事業務活動。

藍洋公司卻透過台人張男，於2019年5月間在竹縣竹北市申請設立台灣藍海智能系統公司，因外觀是台資公司，不須經投審會審查程序，由張擔任藍海公司總經理，李男擔任公司硬體部門IC設計研發團隊最高主管，林男擔任軟體部門設計研發團隊最高主管，在台進行招募、面試員工，組成研發團隊，將研發進度及成果回傳至南京藍洋公司伺服器。

檢方表示，三人以台藍海公司作為南京藍洋公司在台延伸的手腳，利用藍海公司在台從事各項業務，藉此規避法令及投審會許可程序，脫法達到在台從事業務活動目的。2019年10月至2020年1月，南京藍洋公司總計匯入美金554萬2406元（折合台幣約1億5700餘萬元）至台灣藍海公司，用以支付各項人事薪資、房租等開銷。全案偵查終結，三人違反兩岸人民關係條例第40條之1未經許可而為業務活動規定罪嫌，依法起訴。

另外，有工程師背景的42歲石姓男子在台灣合法設立登記的港商「毅豐技術有限公司」台灣辦事處擔任負責人，涉嫌接受中資企業深圳毅丰光電公司資金挹注，在新竹縣台元科技園區招募國人，從事研發、設計科技產品等相關業務活動，檢方去年10月搜索毅豐公司，任為石違反兩岸人民關係條例，全案偵查終結，考量石坦承犯行，態度良好有悔意，且毅豐公司已申請停業無營運跡象，決定給予緩起訴處分，須向公庫支付15萬元。