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網PO黑道押人影片「台中大甲好兇」 法院認定造謠裁罰

聯合報 / 記者王聖藜／台北即時報導

鍾姓網友上網PO影片，文字留言「台中大甲好兇」、「黑道押人」，台中市警察局大甲分局認名不符實，將鍾移送法辦；台北地方法院審理，認定造謠，依社會秩序維護法裁處鍾罰鍰2000元。可抗告。

2021年12月4日凌晨，鍾使用臉書在「爆廢公社公開版」張貼1名男子遭多人毆打的影片，貼文備註「台中大甲好兇」，影片下方，有人以白色字體記載「12/03 21:10 台中黑道押人至私人招待所喬事，過程中不斷毆打被害人，無助被害人只能蜷縮在一旁任由虐打」。

大甲分局發現認為，鍾的PO文會誤導網友對轄區治安的認識，誤會黑道在大甲犯案太猖狂，蒐證後將鍾移送法辦。

法院核實影片內容，查知攝錄內容為楊姓少年與傅姓男子有債務糾紛，2021年7月29日邀集林姓少年在台中市后里區談判債務，過程中，楊與同夥似出打人，因此，影片是移花接木，與「黑道押人」無關。

法官認為，移花接木的貼文11分鐘內有超過800人次閱覽，所涉為治安事件，不實內容已影響公共安寧，鍾稱在LINE群組取得影片後，未查證即張貼，應依法論處。

裁定說，民眾對社會環境的觀感，仰賴網路資訊，但網路資訊虛實參半，鍾不求證即散布，思慮不周，但他非出於故意，已移除影片，開罰2000元罰鍰。

台北地方法院審理，認定造謠，依社會秩序維護法裁處鍾罰鍰2000元。可抗告。圖為台北地方法院。記者王聖藜／攝影
台北地方法院審理，認定造謠，依社會秩序維護法裁處鍾罰鍰2000元。可抗告。圖為台北地方法院。記者王聖藜／攝影

黑道 台中市

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