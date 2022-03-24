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夫妻吵架 男失控放火燒機車油箱蓋 幸遭撲滅

聯合報 / 記者蕭雅娟／台北即時報導

溫姓男子疑不滿夫妻關係，竟拿菜刀戳木櫃，又涉嫌持打火機點火燒信件、衛生紙，朝機車油箱蓋點火，幸好溫男爸爸的同居人見狀，旋即撲滅。士林地方法院宣判，依放火燒燬住宅等以外之他人所有物罪，處6月徒刑（可易服社會勞動）恐嚇罪處2月徒刑，緩刑2年，付保護管束期間，禁止對妻子實施家庭暴力

判決指出，去年10月2日，溫男和妻子發生口角，不滿妻子的回應，涉嫌持菜刀戳向餐廳的木櫃表達不滿，在爸爸的同居人要求「放下菜刀」後，又自認為妻子不理會他的舉動，揚言要自殺、一起死。

溫男當日走回房間拿打火機燒掉自己的信件、妻子買的餅乾、衛生紙等物品，房間四周是木造裝潢且有雜物，致生公共危險，使妻子和爸爸的同居人心生畏懼。

不料3天後，溫男在家中再度對妻子不滿，拿未熄滅的菸、點燃的衛生紙等物丟擲妻子，恫嚇妻子回應他的需求，在看到妻子沒有反應，又持打火機要燒掉妻子的機車。這時妻子表示為何要燒她機車，不燒自己的車，溫男則改朝向向自己的機車油箱蓋點火，爸爸的同居人見狀立即撲滅火勢。

合議庭審酌，溫男自認夫妻關係不睦而犯罪，不知用理性和平方式解決感情問題，破壞社會安寧秩序，放火燒燬物品已危害社會法益，但考量溫男負債約180萬元，罹患疾病等，犯後認罪且就醫治療，妻子也稱因為丈夫壓力太大才會有脫序行為，已陪同就醫，不予追究等情，依照刑法59條情堪憫恕減刑。

溫姓男子犯放火燒燬住宅等以外之他人所有物罪，處6月徒刑（可易服社會勞動）又犯恐嚇危害安全罪，處2月徒刑可易科罰金。緩刑2年，緩刑期間付保護管束，禁止對妻子實施家庭暴力。扣案打火機1個沒收。

示意圖。圖／ingimage
示意圖。圖／ingimage

家庭暴力 恐嚇

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