好心替同鄉代辦移民 新住民觸法遭移民署開罰

移民署北區事務大隊台北市專勤隊，日前執行網路巡邏時，發現有越南新住民違法在網路上，自營移民業務代辦及諮詢服務，且刊登大量廣告攬客，遭移民署舉發並處以罰鍰。

台北市專勤隊發現一名已取得台灣身分證的越南新住民「阿嬌」，在臉書同鄉社團發文，聲稱能提供各項有關移民業務的代辦服務及諮詢，包含依親居留、國籍歸化等，明白表示收取合理代辦費用，吸引許多越南人留言、私訊詢問。

阿嬌為了讓客戶放心，還特地將代辦進度拍照上傳臉書，不過這類行為已違反台灣法令；專勤隊通知阿嬌到案後，移民署人員向阿嬌說明相關法令規定及罰則，阿嬌才說「現在才知道原來不可以自己接案！」，表示以後再也不敢，也將臉書貼文全數刪除。

台北市專勤隊隊長林財榮表示，申請居留、永久居留或歸化等移民業務對申請人影響甚鉅，為保障權益，入出國及移民法規定凡從事移民業務須先向移民署申請許可，屬特許行業，以公司組織為限，未申請許可最高可處新台幣100萬元罰鍰，刊登廣告也需要事先經過審閱，若未審閱隨意刊登，最高可處新台幣15萬元罰鍰。