台南前議長賴美惠遭搜索 檢調查疑涉詐200多萬助理費

台南市民進黨籍前議長賴美惠被控涉詐助理費，檢調昨天發動搜索，傳喚賴美惠在內14人到案說明，檢方訊問後認賴美惠及其助理擔任合併後台南市議會第1、2屆議員期間，涉嫌以虛報親友人頭方式，不實申報請領公費助理補助費約200多萬元，檢方強調，將持續深入追查，以釐清案情。

檢方指出，去年12月間接獲台南市調查處通報前議長賴美惠涉嫌詐領助理費情資，立即分案由檢察官黃齡慧指揮市調查處、本署辦案支援中心檢察事務官組成專案小組共同偵辦，歷經3個月調查後，昨天由專案小組持台南地院法官核發的搜索票前往賴美惠的住所等8處同步執行搜索，傳喚賴美惠在內8名被告與6名證人共14人，賴美惠兒子現任議員李宗翰則以證人身分到案說明。

經檢察官訊問後，認該賴美惠及其助理擔任合併後台南市議會第1、2屆議員期間，涉嫌以虛報親友人頭方式，不實申報請領公費助理補助費約200多萬元情事，涉有貪汙治罪條例利用職務詐領財物罪及刑法使公務員登載不實文書等罪犯嫌重大。