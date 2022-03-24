快訊

楊紫瓊自爆「掉入新冠肺炎的宇宙」 緊急取消好萊塢新片宣傳

前蘇聯軍官：俄軍犯致命錯誤將在2週內戰敗 台灣為關鍵因素

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台南前議長賴美惠遭搜索 檢調查疑涉詐200多萬助理費

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導

台南市民進黨籍前議長賴美惠被控涉詐助理費，檢調昨天發動搜索，傳喚賴美惠在內14人到案說明，檢方訊問後認賴美惠及其助理擔任合併後台南市議會第1、2屆議員期間，涉嫌以虛報親友人頭方式，不實申報請領公費助理補助費約200多萬元，檢方強調，將持續深入追查，以釐清案情。

檢方指出，去年12月間接獲台南市調查處通報前議長賴美惠涉嫌詐領助理費情資，立即分案由檢察官黃齡慧指揮市調查處、本署辦案支援中心檢察事務官組成專案小組共同偵辦，歷經3個月調查後，昨天由專案小組持台南地院法官核發的搜索票前往賴美惠的住所等8處同步執行搜索，傳喚賴美惠在內8名被告與6名證人共14人，賴美惠兒子現任議員李宗翰則以證人身分到案說明。

經檢察官訊問後，認該賴美惠及其助理擔任合併後台南市議會第1、2屆議員期間，涉嫌以虛報親友人頭方式，不實申報請領公費助理補助費約200多萬元情事，涉有貪汙治罪條例利用職務詐領財物罪及刑法使公務員登載不實文書等罪犯嫌重大。

訊後，賴美惠及吳姓助理分別以30萬、5萬元交保，另陳姓女助理則涉嫌重大且有勾串共犯、證人之虞，向法院聲請羈押，其餘11人訊後則均請回。

檢方訊問後認賴美惠及其助理涉嫌以虛報親友人頭方式，不實申報請領公費助理補助費約200多萬元，今晨前議長賴美惠以30萬元交保。圖/擷自賴美惠臉書
檢方訊問後認賴美惠及其助理涉嫌以虛報親友人頭方式，不實申報請領公費助理補助費約200多萬元，今晨前議長賴美惠以30萬元交保。圖/擷自賴美惠臉書

賴美惠 台南 檢察官

延伸閱讀

台南前議長賴美惠涉詐助理費 今晨30萬元交保

台南前議長賴美惠涉詐助理費 檢調漏夜偵訊

台北市議員林穎孟涉貪助理費 8小時籌到100萬元交保

籌款8小時林穎孟100萬元交保 否認詐領助理費

相關新聞

台南前議長賴美惠涉詐助理費 今晨30萬元交保

台南市民進黨籍前議長賴美惠被控涉詐助理費，檢調昨天發動搜索，分赴賴美惠後壁住處及現任議員兒子李宗翰服務處等8處所，傳喚賴...

退將因2880元被判四年 綠委：法院有恐龍

陸軍花東防衛指揮部前少將參謀長韓豫平，被控使用加菜金2880元，支用於來眷探的陪同家屬，被依貪汙罪重判4年半定讞，民進黨...

癱犬救援團體園長猥褻女員工 妻子護航「兩人有曖昧」

知名動物救援團體台灣同伴動物扶助協會（犬山居）已婚的劉姓園長，對女員工強行擁抱、舌吻、摸胸，時間長達2分鐘，直到隔壁訪客...

新竹檢查中企挖角台灣AI晶片人才 三個月就砸1億多元

中國南京藍洋智能系統有限公司從事人工智慧（AI）晶片設計，找來57歲張姓男子在竹縣竹北市設立藍海智能系統公司並擔任總經理...

網PO黑道押人影片「台中大甲好兇」 法院認定造謠裁罰

鍾姓網友上網PO影片，文字留言「台中大甲好兇」、「黑道押人」，台中市警察局大甲分局認名不符實，將鍾移送法辦；台北地方法院...

夫妻吵架 男失控放火燒機車油箱蓋 幸遭撲滅

溫姓男子疑不滿夫妻關係，竟拿菜刀戳木櫃，又涉嫌持打火機點火燒信件、衛生紙，朝機車油箱蓋點火，幸好溫男爸爸的同居人見狀，旋...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。