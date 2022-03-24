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台南前議長賴美惠涉詐助理費 今晨30萬元交保
台南市民進黨籍前議長賴美惠被控涉詐助理費，檢調昨天發動搜索，分赴賴美惠後壁住處及現任議員兒子李宗翰服務處等8處所，傳喚賴美惠及助理在內等8人及6名證人到案說明，今天凌晨賴美惠以30萬元交保，吳姓助理則以5萬元交保，另陳姓助理聲請羈押。
據調查，賴美惠曾任台南縣14至16屆議員，以及縣市合併直轄市後第1、2屆議員，曾是台南市議會首任女性議長，地方努力耕耘，人脈廣、實力雄厚。而她在角逐第2屆議長時，因泛綠議員跑票而敗給國民黨籍的李全教，連任失利。
檢調專案人員持續漏夜對賴美惠等相關被告與證人進行訊問，直到今天凌晨，檢方訊後賴美惠以30萬元交保，吳姓助理則以5萬元交保，另陳姓助理聲請羈押。檢方指出，全案仍深入調查中。
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