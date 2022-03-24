快訊

將有第5款新冠疫苗 陳時中證實採購200萬劑Novavax

林秉樞博士班修學年限屆滿 政大：周五寄發退學通知書

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台南前議長賴美惠涉詐助理費 今晨30萬元交保

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導

台南市民進黨籍前議長賴美惠被控涉詐助理費，檢調昨天發動搜索，分赴賴美惠後壁住處及現任議員兒子李宗翰服務處等8處所，傳喚賴美惠及助理在內等8人及6名證人到案說明，今天凌晨賴美惠以30萬元交保，吳姓助理則以5萬元交保，另陳姓助理聲請羈押。

據調查，賴美惠曾任台南縣14至16屆議員，以及縣市合併直轄市後第1、2屆議員，曾是台南市議會首任女性議長，地方努力耕耘，人脈廣、實力雄厚。而她在角逐第2屆議長時，因泛綠議員跑票而敗給國民黨籍的李全教，連任失利。

檢調專案人員持續漏夜對賴美惠等相關被告與證人進行訊問，直到今天凌晨，檢方訊後賴美惠以30萬元交保，吳姓助理則以5萬元交保，另陳姓助理聲請羈押。檢方指出，全案仍深入調查中。

今晨前議長賴美惠以30萬元交保，吳姓助理則以5萬元交保，另陳姓助理則向法院聲請羈押。圖/擷自賴美惠臉書
今晨前議長賴美惠以30萬元交保，吳姓助理則以5萬元交保，另陳姓助理則向法院聲請羈押。圖/擷自賴美惠臉書

賴美惠 台南

延伸閱讀

台南前議長賴美惠涉詐助理費 檢調漏夜偵訊

懷疑偷吃…前棒球國手持刀刺死女友 法院裁定羈押

前棒球國手陰經龍涉殺女友 檢方聲押獲准

南市議員民進黨團三長齊登記 黃偉哲讚好風度

相關新聞

台南前議長賴美惠涉詐助理費 今晨30萬元交保

台南市民進黨籍前議長賴美惠被控涉詐助理費，檢調昨天發動搜索，分赴賴美惠後壁住處及現任議員兒子李宗翰服務處等8處所，傳喚賴...

按摩店偷拍案 張靜提審獲釋 東檢提抗告

台東地檢署偵辦律師張靜及其黃姓女友共同經營按摩店內，裝隱藏式攝影機涉犯個人資料保護法及妨害秘密等罪嫌，前天向法院聲請羈押...

竹崎婦人命案 凶嫌起訴

去年12月嘉義縣竹崎鄉60歲林姓婦人被發現下身赤裸陳屍在檳榔園內，警方循線逮捕涉案的50歲林姓男子，林男坦承雙方發生爭執...

北市議員林穎孟涉貪 100萬交保

無黨籍台北市議員林穎孟涉嫌詐領助理費，檢調前天兵分6路搜索、約談，台北地檢署昨天凌晨依貪汙利用職務詐領財物等罪嫌，命林以...

拿200萬買毒只有上下兩張是真鈔 毒販打死他判11年徒刑

鄭姓男子涉用200萬元假鈔買毒，前年遭「十五分幫」大哥周頡等4人凌虐致死，台北地方法院依傷害致死、毒品危害防制條例判周1...

男子拒酒測挨罰9萬元 當地寺廟提供老父工作代繳頭期款

台南42歲吳姓男子3年多前騎機車，行經北區和緯路，經員警攔查時拒絕酒精濃度測試被罰9萬元，無獨有偶26歲郭姓男子駕車經北...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。