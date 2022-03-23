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張靜案司改會要蔡清祥道歉 劍青檢改批「干擾辦案」

聯合報 / 記者張宏業／台北即時報導

律師張靜涉在美體沙龍以監視器偷拍顧客按摩、更衣畫面，被台東地檢署依違反個資法等罪聲押，張聲請提審，法院裁定釋放，民間司改會替張靜發聲，指東檢違反保障律師獨立的國家責任，法務部長蔡清祥應向社會道歉；基層檢察官組成的劍青檢改則挺蔡清祥，發聲明指法務部長並無干預個案偵辦之權，籲請司改會勿施壓干擾辦案。

劍青檢改聲明如下：

一、依法院組織法及法務部組織法之規定，法務部長並無個案監督及指揮之權，此乃法界共知之基本常識。且此機制之設計原理，即在於避免法務部長因政治考量而對個案施壓或干預。

民間司改會明知法務部長不得干涉個案，公然發聲明，要求法務部長行此違法行徑，實令人驚愕與憤怒。希民間司改會站在國家體制及執法公平性之立場，停止此等助長政治不當干預個案之惡劣風氣。

二、我國乃民主法治人人平等之國度，沒有人可因特殊身分而豁免刑事追訴責任。縱具律師資格，若為被告或犯罪嫌疑人，於具備法定要件下亦得搜索、傳喚、拘提。本案張姓被告因涉嫌以隱藏式監視器，竊錄按摩店顧客在店內之隱私活動，涉犯刑法妨害秘密等罪嫌，經檢察官向法院聲請核發搜索票獲准，本是展現法律之前人人平等。而檢察官據以執行搜索，且以被告身分對其拘提，亦係平等執法，原無特別優遇之理。

反觀，張姓被告為民間司改會的常務執行委員，民間司改會竟為了其常務執行委員涉犯的刑事案件，罕見特別要求法務部長追究承辦檢察官責任，實有偏私不當，更破壞平等公正，希懸崖勒馬，勿繼續混淆視聽。

三、我國刑事訴訟法對於執法爭議程序，本有各項監督制衡之機制。本案東院認東檢開立傳票未載身分之程式有疑義，即係本諸監督制衡功能而發揮作用。縱使，法院認拘提程式有瑕疵而未羈押，但張姓被告是否構成刑法犯罪行為，仍待公正調查，此不因其另兼為他人辯護即可豁免。

豈能惡意混淆視聽，試圖透過法務部長干預個案，致使犯罪嫌疑因此免除偵辦或脫罪？本會再次呼籲，民間司改會應回歸法律專業，切勿試圖透過不正當方法干涉個案偵辦。

劍青檢改會。圖／劍青檢改提供
劍青檢改會。圖／劍青檢改提供

法務部 檢察官 律師

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