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趁選教科書收賄 新北高中音樂教師涉賄百萬被起訴

聯合報 / 記者柯毓庭／新北即時報導

潘姓男子在新北市一間高中擔任音樂教師，負責音樂科書版本採用決定，卻利用職務之便，自2015年起至2021年間向兩間教科書出版商收賄共145萬餘元，新北地檢署依貪污治罪條例起訴潘男與行賄廠商吳姓負責人，另一間廠商負責人汪男、業務田女另予緩起訴處分。

檢調調查，潘男自2015年起，先向田女要求提供每年級、每學年5萬元，作為續用條件，汪男與田女為能順利繼續被選中教科用書，一年內陸續交付共10萬元，以及一台價值3萬元的筆電給潘男。2017年，潘男轉移目標，改向另間教科書出版商索求每年級、每學年10萬作為選用教科書條件，負責人吳男為順利被選中教科用書同意，並在3年內交付潘男65萬元現金、價值2萬餘元的禮品。

檢調接獲檢舉後調查，潘男、吳姓負責人坦承犯行，並繳回不法所得145萬餘元，新北地檢署依貪污治罪條例起訴兩人，但考量兩人認罪且潘男繳回犯罪所得，請新北地方法院依法減輕其刑。

潘姓高中音樂教師趁選評學生用書時向兩廠商行賄，新北地檢署依貪污治罪條例起訴潘男與行賄廠商吳姓負責人，另一間廠商負責人汪男、業務田女予緩起訴處分。本報資料照片
潘姓高中音樂教師趁選評學生用書時向兩廠商行賄，新北地檢署依貪污治罪條例起訴潘男與行賄廠商吳姓負責人，另一間廠商負責人汪男、業務田女予緩起訴處分。本報資料照片

貪污 收賄

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