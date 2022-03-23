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法院裁定駁回律師張靜聲押 台東地檢署今提抗告

聯合報 / 記者尤聰光／台東即時報導

台東地檢署偵辦律師張靜及其黃姓女友共同經營按摩店裝設隱藏式攝影機涉犯個人資料保護法及妨害秘密等罪嫌，昨向法院聲請羈押禁見，張靜向法院聲請提審，院方認為檢方拘提程序違法。檢方今天開記者會表示，已將抗告書類製作完成，提出抗告。

地檢署主任檢察官謝長夏說，法院裁定拘提程序違法，事實上，本屬已明確告知張姓被告的身分，並依法傳喚，且讓張簽收，經張及其辯護人當場簽收後並未質疑，同時張本身是執業律師，對法定程序素有專業，無誤解可能，這部分法院恐有誤解。

他說，張與黃姓女友人共同經營的按摩店，涉嫌裝設隱藏式監視器，來店按摩的顧客進入店內後所有舉止均予錄音及錄影，有顧客甚至全裸入境。去年11月18日檢方就將張和黃依違反加重妨害秘密罪、意圖營利妨害秘密罪及違反個人資料保護法簽分「偵」字案偵辦。

謝長夏表示，查扣的電腦經解析後確實存有被害人遭偷拍的影像，被害人達數人，地檢署今天已針對法院駁回對張靜的聲押提出抗告，呼籲近半年曾前往台東市綠絲美容美體沙龍按摩民眾，主動與地檢署聯絡，主張本身相關權益，加快檢視影片，近快起訴。

台東地檢署偵辦律師張靜及其黃姓女友共同經營按摩店裝設隱藏式攝影機涉犯個人資料保護法及妨害秘密等罪嫌，昨向法院聲請羈押禁見，張靜向法院聲請提審，院方認為檢方拘提程序違法。檢方今天開記者會表示，已將抗告書類製作完成，提出抗告。記者尤聰光／攝影
台東地檢署偵辦律師張靜及其黃姓女友共同經營按摩店裝設隱藏式攝影機涉犯個人資料保護法及妨害秘密等罪嫌，昨向法院聲請羈押禁見，張靜向法院聲請提審，院方認為檢方拘提程序違法。檢方今天開記者會表示，已將抗告書類製作完成，提出抗告。記者尤聰光／攝影

按摩 張靜 台東

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