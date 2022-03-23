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毒品通緝犯偵訊室脫逃開溜 派出所警員遭法辦獲緩起訴

聯合報 / 記者蕭雅娟／台北即時報導

45歲蔡姓毒品通緝犯，今年1月23日涉嫌從台北市警局大同分局偵訊室脫逃開溜，當時4名警員戒護、解送4名吸毒男女，偵訊室內由檢察官遠距視訊偵訊犯嫌，但2警交接班離去，林姓警員一度離開偵訊室拿資料，剩下22歲邱姓員警1人盯4嫌，涉嫌過失讓逮捕之人脫逃，士林地檢署偵結，給予緩起訴處分，應支付公庫3萬元。

全案起源於，大同警分局民族派出所1月22日晚間搜索4條毒品罪通緝的50歲石男住處，一併查獲蔡嫌和51歲王女、33歲林女，4人疑似開毒趴，搜出海洛因、安非他命等毒品。蔡男因未觀察勒戒遭新北地檢署通緝。4人遭帶回派出所夜間停止訊問，23日解送偵查隊。

案發當日因士林地檢署拘留室消毒，臨時改為遠距訊問，偵查隊則指示22歲邱姓警員、24歲林姓警員戒護人犯，另2人待命解送。當晚負責解送人犯的2名警員，1人返回派出所接值班、1人下班離去，但未告知偵查隊，4名毒品犯嫌在偵訊室內，由檢察官輪流遠距訊問，現場剩下邱、林2人戒護4人。

林姓警員走出偵訊室拿案件資料時，毒犯在訊問中毒癮發作或趴或躺，邱姓警員不斷上前提醒「清醒一點！」蔡男趁此空檔脫逃，當晚7點12分沿著樓梯走往地下室，再從地下室停車場車道離開分局。林姓警員返回偵訊室發現蔡脫逃，隨即通報協尋，當晚8點分緝獲蔡男，解送士檢歸案，蔡男涉嫌脫逃罪，另案偵辦中。

檢方認定，邱姓警員應隨時留意犯嫌舉止、四周動態，保持警覺，卻疏忽讓人脫逃，涉犯「公務員過失致依法逮捕之人脫逃罪」考量一時失慮致罹行章，坦承犯行、深表悔悟等情狀，依刑法57條公共利益之維護，給予緩起訴處分，緩起訴期間1年，緩起訴確定後支付公庫3萬元。

蔡姓男子因毒品案被抓，趁遠距視訊後開溜，遭依脫逃罪嫌送辦。記者蕭雅娟／翻攝
蔡姓男子因毒品案被抓，趁遠距視訊後開溜，遭依脫逃罪嫌送辦。記者蕭雅娟／翻攝

毒品 通緝 遠距

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