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涉違法挪校產遭訴背信 輔大校長江漢聲開庭提三點否認

聯合報 / 記者柯毓庭／新北即時報導

輔仁大學校長江漢聲。聯合報系資料照／記者葉信菉攝影
輔仁大學校長江漢聲。聯合報系資料照／記者葉信菉攝影

私立輔仁大學校長江漢聲被新北地檢署起訴背信，指控利用輔大診所三度巧立名目挪用輔大校產400萬元，並與輔大前醫籌處醫療事務組長林依恬、時任醫學院副院長的洪啓峯合作，將校方委託案外包給輔大診所辦理採購，取得共250萬元，以用於還款、補繳稅，被輔大稽核室發現帳務異常告發。新北地院今開庭，三人均否認犯罪。

檢方起訴，輔大2007年成立輔仁診所，設定階段性任務為拓展社區服務業務。因礙於法規，輔大開會決議將診所屬性變更為「輔大附設診所」，但江漢聲未依照決議執行，反找來曾在輔大醫務室工作的詹姓醫師擔任診所負責人，以私人名義申請醫療機構開業，並三度以「醫學院學生臨床技術學習相關活動」、「學生醫學服務學習活動經費」名義等巧立名目向輔大「借款」得新台幣400萬元，造成輔大無法掌管帳冊、帳務正確，相當於私自挪用校產。

2015年，輔大診所因遭國稅局追討補繳稅145萬餘元，加上原先被輔大追討「借款」的400萬元，江漢聲聯合林依恬與洪啓峯合作，挾持輔大限制性招標優勢，指定將輔大招標案「社區醫療關懷推廣計畫勞務委託案」外包給輔大診所辦理採購得標，將共250萬元用於償還積欠賦稅、輔大債務上。

江漢聲提出三點否認犯罪，強調「輔大診所就是輔大的，這是不容否認的事實」，並認為輔大診所的組織型態，是在前校長黎建球任內根據輔大診所管委會決議而採行，由醫學院借錢來辦輔大診所，「我依管委會決議而辦理，我沒有背信」，江漢聲並稱輔大診所的資金運用，都是配合輔大診所管委會決議，「輔大並沒有圖利輔大診所」。

洪啟峯則說，他在事件中均依行政程序處理，「沒有損害輔大利益」；林依恬並喊冤說，檢方提到的250萬元全都用於公務，「輔大與輔大診所簽訂契約是真實的也真實履約，符合基金使用辦法」。

審判長依據三人否認犯罪，將案件移送合議庭審理。

輔仁大學校長江漢聲（圖右）。記者柯毓庭／攝影
輔仁大學校長江漢聲（圖右）。記者柯毓庭／攝影

醫學院 新北 輔仁大學

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