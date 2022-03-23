嘉義婦人遭殺害取走現金棄屍檳榔園 嫌犯依殺人罪起訴

嘉義縣竹崎鄉林姓婦人去年12月被發現陳屍在檳榔園內，警方循線逮捕涉案林男，林男坦承雙方發生爭執失手打死林婦，並取走其身上錢財，今天檢方依殺人罪提起公訴，並對於林男藐視生命價值毆死婦人，請法官從重量刑。

去年12月22日晚上6時許，綽號「無牙」的50歲林男在竹崎鄉內埔國小旁邊雜貨店喝酒，年約60歲林婦當時也在店內，不同桌；晚上7時左右林婦起身離開，林男尾隨在後，於一處檳榔園附近，雙方發生言語爭執，林男將林婦推倒在地後，掐住頸部，再以拳頭毆打林婦，再隨手拿起一旁龍眼樹樹枝朝林婦頭部揮打，見林婦沒有氣息後，以檳榔芎覆蓋，取走林婦身上490元後離開。林婦兒子一直等不到母親回家，直到26日中午被人發現遺體，警方據報循線逮捕林男，林男坦承犯案。

依據法醫鑑定報告書，被害人主要死因為頭臉遭多次致命重力鈍創，致雙眼損傷、側眼眶骨骨折、鼻骨及上顎骨粉碎性骨折，並導致蜘蛛網膜下腔出血、延髓挫傷，最後因中樞神經衰竭死亡。檢方認為被告犯有殺人及竊盜等罪嫌，藐視生命價值，以暴力方式毆打被害人致死，法治意識淡薄，予以從重量刑。

另在死者內褲及手指甲採集到精液與表面微物，經檢驗DNA與被告林男不同，檢警將調查釐清。初步排除沒有其他共犯，為林男1人犯案。