張靜提審和羈押庭同時開 提審聲請人被釋檢方將提抗告

律師張靜及其女友被控涉犯個人資料保護法，及妨害秘密等罪嫌，檢方拘提張複訊後，認定犯行明確，向法院聲請羈押禁見，張靜則向院方聲請提審，台東地院昨罕見同時召開提審及羈押庭，提審裁定拘提程序有疑義，張靜當庭釋放，羈押庭也裁定駁回，但檢方今表示要提抗告，引發質疑「兩個庭一起開不衝突嗎？」

台東地院表示，昨天凌晨4點30分法官先開提審庭、但並未完成，上午8點同時間召開提審庭和羈押庭，認定檢方拘提程序有疑義，裁定提審聲請人釋放，另羈押庭也認定程序有疑義駁回。

法界人士認為，檢方在訊問前，應該都會先問犯嫌，對於拘捕程序有沒有疑義？是否要提審？如果要提審，檢訊就會暫停，當然當事人也可在後來聲請提審，院方收到提審聲請，通常先就提審部分處理，提審過程發現拘捕程序有問題、釋放聲請人，就無需再召開羈押庭。

「先程序後實體。」他說，因為拘提程序有疑義，後續實體部分如何審訊？院方如果提審庭和羈押庭同時召開，當事人當下的身份，是受提審人還是被告呢？這樣似乎有點錯亂。

謙豫法律事務所律師羅文昱表示，一般做法的確都是先召開提審庭，但法律上也沒有限定不能同時間召開，只是提審不能提抗告，羈押庭可提抗告，現在當事人經提審裁定釋放，檢方也可不提抗告，重新走一次拘提程序，若提抗告，就要看高院如何處理。