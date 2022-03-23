台北市議員林穎孟涉貪助理費 8小時籌到100萬元交保

無黨籍台北市議員林穎孟涉嫌詐領助理費，檢調昨天兵分6路搜索、約談，今天凌晨依貪汙利用職務詐領財物等罪，諭令林以100萬元交保，林覓保8小時，今天上午10時籌足保金辦保。

林穎孟一度被檢方聲押禁見，後轉為交保處分，林穎孟辦保後，對於為何檢察官由聲押轉命交保的過程表示不清楚，但否認涉貪。

林穎孟辦保後受訪表示，她沒有詐領助理費，所聘的助理都是在做組織工作，助理有交付工作的成果，薪水是他們應得的；她說，絕不可能把錢放到自己的口袋，她完全配合檢調的調查。

檢調查出，林穎孟明知前男友葉曜彰、葉的員工郭羿岑在米達克星球公司任職，卻利用葉、郭女作為人頭，按月請領24萬元的議員助理補助費，涉貪汙詐領財物、偽造文書等罪。

據了解，林穎孟的前助理曾爆料林利用親友詐領助理費，林對助理提告，台北地檢署認定助理爆料有所本，今年1月不起訴林的助理，昨天搜索、約談時，也向林穎孟的前助理查證案情，林穎孟交保後，檢方擴大偵查。