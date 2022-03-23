快訊

直播／本土+2例分布雙北 境外95例自越南入境最多

和平院區護理師染疫延燒 讀國中小孩確診、校方急快篩

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台北市議員林穎孟涉貪助理費 8小時籌到100萬元交保

聯合報 / 記者王聖藜／台北即時報導

無黨籍台北市議員林穎孟涉嫌詐領助理費，檢調昨天兵分6路搜索、約談，今天凌晨依貪汙利用職務詐領財物等罪，諭令林以100萬元交保，林覓保8小時，今天上午10時籌足保金辦保。

林穎孟一度被檢方聲押禁見，後轉為交保處分，林穎孟辦保後，對於為何檢察官由聲押轉命交保的過程表示不清楚，但否認涉貪。

林穎孟辦保後受訪表示，她沒有詐領助理費，所聘的助理都是在做組織工作，助理有交付工作的成果，薪水是他們應得的；她說，絕不可能把錢放到自己的口袋，她完全配合檢調的調查。

檢調查出，林穎孟明知前男友葉曜彰、葉的員工郭羿岑在米達克星球公司任職，卻利用葉、郭女作為人頭，按月請領24萬元的議員助理補助費，涉貪汙詐領財物、偽造文書等罪。

據了解，林穎孟的前助理曾爆料林利用親友詐領助理費，林對助理提告，台北地檢署認定助理爆料有所本，今年1月不起訴林的助理，昨天搜索、約談時，也向林穎孟的前助理查證案情，林穎孟交保後，檢方擴大偵查。

台北市議員林穎孟。記者潘俊宏／攝影
台北市議員林穎孟。記者潘俊宏／攝影

林穎孟

延伸閱讀

籌款8小時林穎孟100萬元交保 否認詐領助理費

林穎孟籌不出百萬元交保 前老闆林昶佐：好像籌得蠻辛苦

美女議員林穎孟涉詐領助理補助款 籌不到百萬交保金睡拘留室

北市議員林穎孟涉詐百萬補助款 北檢漏夜偵訊

相關新聞

台北市議員林穎孟涉貪助理費 8小時籌到100萬元交保

無黨籍台北市議員林穎孟涉嫌詐領助理費，檢調昨天兵分6路搜索、約談，今天凌晨依貪汙利用職務詐領財物等罪，諭令林以100萬元...

籌款8小時林穎孟100萬元交保 否認詐領助理費

無黨籍台北市議員林穎孟被控詐領助理費，北檢今天凌晨諭令100萬元交保。林穎孟在候保室度過8小時，上午籌足款項獲保，受訪時...

美女議員林穎孟涉詐領助理補助款 籌不到百萬交保金睡拘留室

外型亮麗的台北市議員林穎孟，遭檢舉利用前男友葉曜彰當人頭，藉此向市議會詐領補助款，金額有上百萬元，調查局新北市調查處22...

吳志揚前機要收賄 更二審緩刑但得吐238萬、給公庫百萬

前桃園縣長吳志揚機要秘書鄒德道護航投資客，欲變更農地為產業園區，收下BMW轎車和一百萬現金，但因「改朝換代」計畫失敗。桃...

李艷秋爭產官司罵二哥「貪婪」 遭求償30萬確定免賠

資深媒體人李艷秋在家族分割訴訟開庭時，指責二哥李金水「貪婪」，被依公然侮辱罪嫌提告，李艷秋刑事獲不起訴；民事部分，二哥求...

女店員偷吃2顆茶葉蛋判刑3月 二審逆轉「免刑」

高雄一名方姓超商女店員，趁上班時間偷吃2顆、價格合計18元的茶葉蛋，被店長抓包後提告，法院審理後依她吃兩顆茶葉蛋，共犯兩...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。