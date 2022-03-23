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女店員偷吃2顆茶葉蛋判刑3月 二審逆轉「免刑」

聯合報 / 記者張議晨／高雄即時報導

高雄一名方姓超商女店員，趁上班時間偷吃2顆、價格合計18元的茶葉蛋，被店長抓包後提告，法院審理後依她吃兩顆茶葉蛋，共犯兩罪判刑3月徒刑，得易科罰金9萬元，方女不服上訴，高雄地院審理後，法官念在犯罪所得極微，且與超商調解成立，雖然有罪，但判方女免刑。

判決指出，方女任職的超商店長，2017年7月清點茶葉蛋時發現數量有異，調閱店內監視器畫面後，發現方女一周內偷吃店內兩顆茶葉蛋，於是拿著監視器畫面報警，將方女移送法辦。

方女辯稱，是店內客人反應茶葉蛋「過鹹」，品質有問題，她才會試吃確認，而且她也有付錢給其他同事；但同事作證指出方女並未付錢，事後她拒賠償店內損失，檢方偵結後，將她以業務侵占罪起訴。

高雄簡易庭審理時，法官依據社會常情，認為若顧客反應茶葉蛋過鹹，應該將問題告訴主管，而不是自己吃茶葉蛋確認，法官考量2顆茶葉蛋價值僅18元，領有重大傷病卡，依吃兩顆茶葉蛋、共犯兩罪各判3月有期徒刑，合併應執行3個月，得易科9萬元罰金。

方女偷吃兩顆茶葉蛋，面臨3月徒刑，判決一出引起民眾熱議，高雄地方法院為此還曾發聲明澄清，稱方女犯業務侵占2次，各判處有期徒刑3月，已經是法律允許法官判處的最輕法定刑度，且她始終否認犯行，顯然犯後並未表達悔意，難認其有改過自新的決心，尚不宜給予緩刑。

方不服上訴，高雄地方法院今仍判方女有罪，但法官認為，方女和超商在一審時已調解成立，加上店家損失不大，依刑法規定減輕其刑仍嫌過重，因此給予免刑，全案定讞。

茶葉蛋示意圖。本報資料照片
茶葉蛋示意圖。本報資料照片

茶葉蛋 超商 監視器

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