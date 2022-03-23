開國道竟遭鄰車開槍 他左手腕遭射穿...浴血緊握方向盤

台中曾姓男子駕車行經國道1號只因不滿李姓駕駛開車方式，竟搖下車窗朝他開槍，子彈貫穿李左手腕，台中地院一審考量曾符合自首、供出槍彈來源2度給他減刑，依槍砲、殺人未遂判6年8月；檢方認為曾罔顧安危恐釀國道翻車，主張量刑過輕上訴，台中高分院考量量刑無不當判處駁回，可上訴。

檢警調查，曾男去年8月向張姓友人以5萬元買來2把非制式手槍、56顆子彈，21日晚上9點多開車載曾姓女友行經國道1號南向171.1公里台中路段時，因不滿李姓駕駛行車狀況，從對方右側靠近併行還搖下車窗，直接朝李的右前座開了1槍。

結果子彈直接貫穿車輛板金射中李男左手手腕，李忍著劇痛勉強控制住車身才沒在國道上失控，曾作案後隨即加速逃離，直到24日因持有毒品在台中被查獲，他才主動坦承前幾天有在國道上開槍射擊旁人，隔天警方到他苗栗住家搜索起獲作案槍枝、子彈，被依殺人未遂等送辦、收押。

曾男在警詢、偵查及審理時均坦承不諱，並有監視器畫面、扣得槍彈證物，被害的李男也提出驗傷證明等。台中地院一審認為，曾落網報繳全部槍彈，並於因毒品被警察拘提、受公權力拘束受後自首，認為他勇於面對司法，非無悔悟之心，依刑法第62條自首予以減刑。

一審也認為，曾男就其持有槍、彈部分始終坦承，也向警察交代是向張男買來，成功讓檢警循線查獲張，認為曾也符合槍砲彈藥刀械管制條例第18條第4項減輕或免除其刑事由，再度給予減刑。審理後依槍砲、殺人未遂各判曾2年6月併科罰金10萬元、4年10月，應執行6年8月。

台中地檢檢察官不服上訴，主張曾和李素未謀面，雙方當時無行車糾紛，曾卻在時速高達100公里公路下對李的右前座開槍，罔顧李及其坐在一旁女友的生命安危，萬一中槍造成車輛翻覆或連環車禍，後果不堪想像，認為曾惡性重大，犯後又不賠償、沒道歉，認為一審量刑過輕。