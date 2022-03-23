酒醉兄鬧靈堂 堂兄弟涉殺人 媽媽出庭哭求判最輕的罪

新北市一名施姓父親因癌症過世，家中擺設靈堂，不料二兒子阿旗大鬧靈堂，30歲胞弟阿岡、17歲堂弟涉嫌聯手殺害二哥，用延長線勒頸致死後棄屍。今天士林地方法院開庭，阿岡母親哭著說，已喪丈喪子，請求判罪輕最輕的罪，讓阿岡代替起去的阿旗回家陪伴盡孝。

審判長問，阿辰使用啞鈴敲頭、用延長線勒住脖子時，有沒有出言、出手反對？阿岡當庭坦承沒有阻止，爸爸過世、二哥喝成這樣，我不知道如處理，堂弟說知道怎麼處理「我當時嚇到了，二哥酒醉時很恐怖」

公訴檢察官稱，死者阿旗和阿岡是親兄弟，阿岡應無殺人動機、無殺人犯意，全案是少年處理過程失控，阿岡逢家中變故，真的是六神無主；監視器畫面證實他與搬運屍體有關。

阿岡曾在法庭上稱，不知堂弟說的「處理」真的是殺人，害怕閉眼睛，睜眼二哥就沒動了。阿岡辯護人請求從輕量刑，阿岡就讀國中後進工廠擔任鐵工製造鐵建，在與人相處上相較退縮、順從，本案是依照他人指點做事，沒有心機或詭詐替自己辯解，鐵工的收入都給媽媽，是家中的經濟支柱。

辯護人稱，二哥阿旗是酒精成癮，飲酒後有自殘行為，多名家人深受其擾，也從報警或強制就醫但沒有改善；案發當日是意外情況，爸爸離世後，飲酒情形沒有改善，當日堂弟阿辰到家中，阿旗酒醉失控，又尖銳物品朝頭自殘，阿辰、阿岡才會把阿旗綑綁在木椅上，從晚上6、7點至晚上10點都沒有改善。

辯護人表示，阿辰和阿岡平日沒有交集，身高180公分的阿辰體型壯碩，且較一般少年社會化，還自稱曾從事國外傭兵，幾次阿旗酒醉，都是阿辰協助善後，且用水抹臉安撫阿旗情緒，阿岡相信阿辰可以處理，阿岡是從旁協助，對於「處理」2個字的意思模糊，沒有清晰概念，且案發時有表示是否要請外界協助。

辯護人稱，當時阿旗不斷咆哮，阿辰知道阿岡害怕，退縮在角落，還叫他「閉上眼睛」等，阿岡確實沒有阻止，但也沒有推波助瀾，無殺人犯意，只是迎合阿辰的要求隱匿地點、擦血等，事發後警方透過監視器畫面，僅直覺聯想可能與失蹤案相關，但阿岡主動告知過程，應符合自首要件，加上當時阿旗酒癮自傷，媽媽也希望他早日返回家庭，阿岡在看守所內操心經，對於二哥過世的疼痛不少於媽媽，其他家人也替他疼惜，請求合議庭依照刑法62條自首、刑法59條情堪憫恕減刑2次。

審判長問施媽媽對於科刑有何意見，施媽媽站起身哭著說，阿岡當時六神無主，整個人「攏憨去」不知道怎麼做，才會無知犯錯，他很單順、善量、孝順，是我的支柱，我很需要他，她已喪夫喪子，一個孩子又在這邊。施媽媽多次朝合議庭鞠躬，請求法官原諒兒子的無知、害怕「判最輕最輕的罪」給兒子一個機會，也給我一個希望，讓阿岡代替阿旗回家陪伴盡孝。

最後審判長問阿岡有什麼話要說？阿岡剛聽聞媽媽請求，情緒一時湧上，皺著眉哽咽地說「快點回去陪媽媽」眼淚滾落拿著衛生紙拭淚。審判長諭知今年4月27日上午11點宣判。

全案源於去年8月7日晚上9許，死者阿旗情緒不穩大鬧父親靈堂，弟弟阿岡見狀勸阻，涉嫌和17歲少年堂弟阿辰拿繩索、腳銬帶等物，綑綁哥哥的手腳；阿旗反抗想掙脫並嗆聲「我會殺了你們」，2人見狀擔心被報復，直接將對方勒斃。