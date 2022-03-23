7旬酒駕犯說「以為喝高粱可防疫」上訴 法官駁回判4月

唐姓男子酒駕逆向行駛，依公共危險罪判處有期徒刑4月，併科罰金2萬元，唐認刑度太重，上訴爭取減刑，他告訴法官「以為喝高粱酒可以防疫」，台北地方法院審理認上訴無理由，駁回上訴，判刑確定。

72歲的唐姓男子2021年9月24日19時在台北市中正區某餐廳內飲酒，同日21時32分騎乘機車行經萬大路巷口，經警攔檢盤查，卻未停車，他後來在環河南路被攔下，測得酒測值達每公升0.85毫克，判刑4月，併科罰金2萬元。

唐提上訴指出，他已72歲高齡，靠退休俸度日，且是為了防範新冠肺炎疫情，以為喝高粱酒可防疫，導致多喝了幾杯；唐說，他平日有作社區公益，希望法官能夠判輕一點。