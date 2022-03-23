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7旬酒駕犯說「以為喝高粱可防疫」上訴 法官駁回判4月

聯合報 / 記者王聖藜／台北即時報導

唐姓男子酒駕逆向行駛，依公共危險罪判處有期徒刑4月，併科罰金2萬元，唐認刑度太重，上訴爭取減刑，他告訴法官「以為喝高粱酒可以防疫」，台北地方法院審理認上訴無理由，駁回上訴，判刑確定。

72歲的唐姓男子2021年9月24日19時在台北市中正區某餐廳內飲酒，同日21時32分騎乘機車行經萬大路巷口，經警攔檢盤查，卻未停車，他後來在環河南路被攔下，測得酒測值達每公升0.85毫克，判刑4月，併科罰金2萬元。

唐提上訴指出，他已72歲高齡，靠退休俸度日，且是為了防範新冠肺炎疫情，以為喝高粱酒可防疫，導致多喝了幾杯；唐說，他平日有作社區公益，希望法官能夠判輕一點。

二審法院審理認為，唐明知飲酒會導致辨識、反應能力薄弱，還是飲酒後駕駛機車在市區道路行駛，對交通產生危害；唐駕車違規逆向行駛，所幸未造成他人傷亡，一審量處他有期徒刑4月，併科罰金2萬元於法無不合，量刑妥適，駁回上訴。

圖為台北地方法院。記者王聖藜／攝影
圖為台北地方法院。記者王聖藜／攝影

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