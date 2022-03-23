聽新聞
test
0:00 / 0:00
7旬酒駕犯說「以為喝高粱可防疫」上訴 法官駁回判4月
唐姓男子酒駕逆向行駛，依公共危險罪判處有期徒刑4月，併科罰金2萬元，唐認刑度太重，上訴爭取減刑，他告訴法官「以為喝高粱酒可以防疫」，台北地方法院審理認上訴無理由，駁回上訴，判刑確定。
72歲的唐姓男子2021年9月24日19時在台北市中正區某餐廳內飲酒，同日21時32分騎乘機車行經萬大路巷口，經警攔檢盤查，卻未停車，他後來在環河南路被攔下，測得酒測值達每公升0.85毫克，判刑4月，併科罰金2萬元。
唐提上訴指出，他已72歲高齡，靠退休俸度日，且是為了防範新冠肺炎疫情，以為喝高粱酒可防疫，導致多喝了幾杯；唐說，他平日有作社區公益，希望法官能夠判輕一點。
二審法院審理認為，唐明知飲酒會導致辨識、反應能力薄弱，還是飲酒後駕駛機車在市區道路行駛，對交通產生危害；唐駕車違規逆向行駛，所幸未造成他人傷亡，一審量處他有期徒刑4月，併科罰金2萬元於法無不合，量刑妥適，駁回上訴。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言