「8888」車牌太搶手 小技士動手腳 圖利業者8秒得標

「鐵支」車牌因吸睛又吉利，競拍價動輒6位數起跳；高雄一名李姓代辦業者，要幫1台稀有、市價近3千萬的「BRABUS G850」豪車競標「8888」車牌，找上高雄監理站李姓技士協助，李男利用車牌有瑕疵等理由，將流標的「鐵支」車牌轉入庫存，再趁機掛上網，讓代辦業者8秒內就以「底價」6000元得標，高雄地檢署偵結，依圖利罪將李姓技士起訴。

依據目前監理機關規定，車牌可由電腦選牌、自選以及競標等3中模式，「鐵支」等同號車牌僅能透過競標取得，由監理機關發布招標訊息，透過喊價方式才能順利得標，由於鐵支車牌稀有，若為8888、6666、9999等吉利數字，得標金額動輒6萬數以上。

檢方調查，2018年高雄監理站拍賣1塊「8888」車牌，首次招標因得標廠商為租賃業者，因無法完成領牌而流標，第二次招標則由台灣知名豪車代理商得標，預計將掛在一輛市價高達2000多萬的「BRABUS G850」賓士豪車上，但該車商因故無法在3個月內領牌，找上李姓代辦業者協助。

依據規定，連號車牌屬於一級號牌，若流標兩次或未完成領牌，依規定在流標後1個月，可依底價6000元開放網路選號，若無人選購，再轉入庫存或由各監理站另行核發。

檢廉追查，李姓技士因熟知車牌競標、選號流程，為了協助代辦業者標到該張車牌，趁該張車牌第二次流標後，在2018年9月3日，登入監理系統後，便將該張車牌以「漆面瑕疵」理由，從待發轉入庫存，讓一般民眾無從選購。

2018年10月29日上午，李姓技士告知李姓代辦業者上架時間，隔天下午3時許，將車牌瑕疵原因取消，隨後將該張車牌從庫存轉為待發，放上選號系統後，李姓業者僅以8秒時間就順利搶購該張車牌。

雄檢偵查時，李姓代辦業者否認行賄，李姓技士則坦承有以「漆面瑕疵」理由，將車牌下架，但瑕疵是監理站人員發現，他只是依規定行事。

但檢方根據監理站人員證詞，發現車牌瑕疵率僅萬分之4，而「8888」又屬1級車牌，按規定有特殊保護，瑕疵率更低，更不會在第二次流標後才發現漆面瑕疵，認定李姓技士圖利代辦業者，依圖利、偽造文書等罪起訴，李姓代辦業者因行賄證據不足，另案不起訴。