快訊

直播／本土+2例分布雙北 境外95例自越南入境最多

和平院區護理師染疫延燒 讀國中小孩確診、校方急快篩

聽新聞
test
0:00 / 0:00

籌款8小時林穎孟100萬元交保 否認詐領助理費

中央社 / 台北23日電

無黨籍台北市議員林穎孟被控詐領助理費，北檢今天凌晨諭令100萬元交保。林穎孟在候保室度過8小時，上午籌足款項獲保，受訪時否認詐領助理費，相信司法會還她清白。

林穎孟昨天晚間10時許由調查局人員陪同至台北地檢署複訊，今天凌晨2時許獲諭知交保，直到上午10時許友人辦理交保完畢才離開地檢署；林穎孟在候保室過夜，前後約8小時。

外傳台北地檢署檢察官一度當庭逮捕林穎孟並準備聲請羈押，北檢對此表示，一切以檢察官最後處分為主。

林穎孟交保後對此指出，不太清楚這個轉變。

林穎孟交保後接受媒體採訪時表示，沒有詐領助理費，聘用助理都是在做組織工作、拓展支持者、剪片、設計，他們有交付工作成果，薪水是他們應得的，她不可能把這些錢放到自己口袋，完全配合檢方調查，相信事實會還原、司法會還她清白。

檢調獲報，指稱林穎孟自民國107年至109年間，涉嫌向台北市議會詐領公費助理費，金額約數萬元至數十萬元，涉犯貪污治罪條例第5條第1項第2款利用職務上機會詐取財物、刑法第214條使公務員登載不實等罪嫌。

台北地檢署22日指揮調查局新北市調處兵分6路搜索，並傳訊林穎孟、郭姓女子及蕭姓男子等3人說明。檢察官漏夜複訊後，今天凌晨諭令林穎孟100萬元交保、蕭男20萬元交保，郭女請回。

林穎孟昨天發布聲明指出，並無任何有關助理費問題或其他不法情事，諸多不實傳言已嚴重損害聲譽及人格。若有心人企圖透過檢調程序影響選情，毫無意義也誤導社會大眾，檢調一定會還她清白。

台北市議員林穎孟涉貪百萬交保。圖／聯合報系記者潘俊宏攝影
台北市議員林穎孟涉貪百萬交保。圖／聯合報系記者潘俊宏攝影

林穎孟

延伸閱讀

林穎孟籌不出百萬元交保 前老闆林昶佐：好像籌得蠻辛苦

美女議員林穎孟涉詐領助理補助款 籌不到百萬交保金睡拘留室

北市議員林穎孟涉詐百萬補助款 北檢漏夜偵訊

林穎孟涉貪晚間移送北檢複訊 低頭連說兩次「我沒有」

相關新聞

台北市議員林穎孟涉貪助理費 8小時籌到100萬元交保

無黨籍台北市議員林穎孟涉嫌詐領助理費，檢調昨天兵分6路搜索、約談，今天凌晨依貪汙利用職務詐領財物等罪，諭令林以100萬元...

女店員偷吃2顆茶葉蛋判刑3月 二審逆轉「免刑」

高雄一名方姓超商女店員，趁上班時間偷吃2顆、價格合計18元的茶葉蛋，被店長抓包後提告，法院審理後依她吃兩顆茶葉蛋，共犯兩...

開國道竟遭鄰車開槍 他左手腕遭射穿...浴血緊握方向盤

台中曾姓男子駕車行經國道1號只因不滿李姓駕駛開車方式，竟搖下車窗朝他開槍，子彈貫穿李左手腕，台中地院一審考量曾符合自首、...

酒醉兄鬧靈堂 堂兄弟涉殺人 媽媽出庭哭求判最輕的罪

新北市一名施姓父親因癌症過世，家中擺設靈堂，不料二兒子阿旗大鬧靈堂，30歲胞弟阿岡、17歲堂弟涉嫌聯手殺害二哥，用延長線...

7旬酒駕犯說「以為喝高粱可防疫」上訴 法官駁回判4月

唐姓男子酒駕逆向行駛，依公共危險罪判處有期徒刑4月，併科罰金2萬元，唐認刑度太重，上訴爭取減刑，他告訴法官「以為喝高粱酒...

「8888」車牌太搶手 小技士動手腳 圖利業者8秒得標

「鐵支」車牌因吸睛又吉利，競拍價動輒6位數起跳；高雄一名李姓代辦業者，要幫1台稀有、市價近3千萬的「BRABUS G85...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。