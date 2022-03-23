2男壽山騎車翹孤輪 耍帥過頭遭吊照還被辦公危

盧姓（左）、余姓（右）男子在壽山翹孤輪耍帥，遭人拍照檢舉後不僅駕照面臨吊銷，還被依公共危險罪移送。圖/讀者提供

車友間常以「猴子」形容騎車刻意以誇張騎姿耍帥者，高雄壽山、西子灣地區最近傳出有「猴子」出沒，在追焦手前方故意「翹孤輪」耍帥，想藉此吸引群眾目光，鼓山警分局接獲匿名檢舉，根據監視器比對廠牌、顏色及騎士穿著後，確認耍帥者為18歲盧男及余男，兩人不僅要吃上3萬至9萬元罰單、吊銷駕照，還被依公共危險罪移送，未來無法再耍帥。

警方調查，盧男、余男日前騎車分別從燕巢、左營出發至壽山，兩人剛考領到駕照不久，行經萬壽陸橋時，發現路旁有民眾持相機追焦，隨即當著鏡頭面前「翹孤輪」，還刻意站上機車「立姿」騎行，完全不顧道路還有其他車輛行駛。

鼓山分局鼓山派出所前天接獲匿名檢舉，隨即在21日下午6點通知盧男、余男兩人到案說明，因兩部車同時在道路競駛、競技，兩人被依道路交通管理處罰條例，處3萬至9萬元以下罰鍰，並吊銷兩人駕駛執照。