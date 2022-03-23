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吳志揚前機要收賄 更二審緩刑但得吐238萬、給公庫百萬

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導

前桃園縣長吳志揚機要秘書鄒德道護航投資客，欲變更農地為產業園區，收下BMW轎車和一百萬現金，但因「改朝換代」計畫失敗。桃園地院批鄒無法抗拒誘惑而損害國家法益，依貪汙治罪條例判7年6月徒刑。案經上訴，台灣高等法院更二審今撤銷原判決，依不違背職務收賄罪判刑2年，緩刑5年，支付公庫100萬元，沒收238萬犯罪所得。

本案在高院二審辯論終結日，鄒提著205萬犯罪所得來認罪，當時二審認為他「一時禁不起誘惑」且全數繳回，改判2年徒刑，褫奪公權5年，緩刑5年，支付公庫100萬元。更一審也判處相同刑度。

40歲的鄒德道擔任吳志揚隨行秘書期間，2013年黃姓投資客和柳姓、魏姓女投資客想共同以楊梅的22筆農地向縣府申設產業園區，藉農地轉編工業用地牟利。

檢方發現，黃先和鄒德道建立聯繫管道，約定事成送他一輛BMW轎車、一千萬現金答謝，柳女、魏女則整合土地並說服其他地主參加。鄒發現這些農地並未列管或不得開發，黃隨即積極進行開發案；為了感謝鄒、並希望他協助到開發案完成，黃等人決定以轎車和現金行賄。

鄒得知黃等人要送車，還先挑BMW車款和顏色，並指示黃把車子登記在朋友名下隱匿收賄。隨著2014年桃園市長選舉變天，功虧一簣。廉政署詢問時，鄒稱黃要買BMW給他代步，他認為掛自己名下別人會閒言閒語，就借朋友名字登記；偵查時則表示「自己一時貪心就說好」；檢方2019年3月偵結起訴，桃院認為鄒隱匿因自己不違背職務收賄罪所得財物犯意明確。

一審遭判刑，鄒以「否認是授權公務員、否認有法定權限、車子與一百萬元無對價關係」三理由上訴，堅不認為犯罪，但高院不採。高院表示，評估鄒犯罪的危害不大，雖然給予鄒緩刑，但期間拉長至五年，並要求他支付公庫1百萬元，讓犯罪的人感覺到「痛」，而不是吐出賄款就沒事。

因鄒德道二審改輕判，檢察官上訴，最高法院認為鄒是否已繳交「全部所得財物」認定有疑義，撤銷、發回更審。今日更二審認定的不法所得為238萬元，應予沒收。

前桃園縣長吳志揚機要秘書鄒德道貪汙，台灣高等法院更二審今依不違背職務收賄罪判刑2年，緩刑5年，支付公庫100萬元，沒收238萬犯罪所得。案發當時，吳志揚辦公室發聲明稿澄清「此案為鄒先生個人行為，與吳志揚本人無關」。圖／聯合報系資料照
前桃園縣長吳志揚機要秘書鄒德道貪汙，台灣高等法院更二審今依不違背職務收賄罪判刑2年，緩刑5年，支付公庫100萬元，沒收238萬犯罪所得。案發當時，吳志揚辦公室發聲明稿澄清「此案為鄒先生個人行為，與吳志揚本人無關」。圖／聯合報系資料照

吳志揚 收賄

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