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林穎孟籌不出百萬元交保 前老闆林昶佐：好像籌得蠻辛苦

聯合報 / 記者吳亮賢／台北即時報導

無黨籍台北市議員林穎孟遭檢舉利用前男友葉曜彰當人頭，詐領補助款，台北地檢署訊後依貪汙罪命林穎孟100萬元交保，據悉，林一直籌不足錢，一整晚都待在拘留室睡覺。林穎孟的前老闆、立委林昶佐今受訪時表示，相信林穎孟會配合司法調查，證明清白，「穎孟不像是這樣的人」，他也透露，林穎孟交保金額「好像籌得蠻辛苦的」。

林昶佐今受訪時指出，他不太清楚最新情形，但相信林穎孟會全力配合司法調查，提供相關資訊，讓司法證明清白；至於該案是否源於林穎孟的前助理爆料，林昶佐說，這部分不太清楚，自己團隊和林穎孟辦公室是不同的團隊，也不清楚林穎孟的團隊管理方式。

林昶佐表示，他覺得這中間可能有什麼樣的誤會，以林穎孟現在交保的金額，「看報導好像籌得蠻辛苦的」，他並強調，「對我來講，穎孟不像是這樣的人」。

立委林昶佐。報系資料照，記者許正宏／攝影
立委林昶佐。報系資料照，記者許正宏／攝影

林穎孟 林昶佐 貪汙

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