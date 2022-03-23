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影／天九牌賭場藏歇業PUB 南警帶回21人偵辦

聯合報 / 記者黃宣翰／台南即時報導

「不要跑，不要動！」台南市63歲鄭姓男子等4人涉嫌以歇業中PUB為掩護，在中西區青年路鐵皮屋2樓涉嫌經營天九牌賭場，市警二分局員警昨天凌晨零點30分前往查緝，並帶回17名男女賭客，警詢後鄭等人依賭博罪嫌法辦，賭客依違反社維法裁罰。

警政署3月14日至27日「全國掃蕩賭博」專案期間，市警二分局接獲檢舉，在中西區青年路1處鐵皮屋內破獲天九牌職業賭場，共帶回21人調查。其中23歲李姓男賭客身上查獲二級毒品安非他命9.9 公克，李依涉及毒品罪嫌法辦。

警方調查，鄭姓負責人及林姓屋主（66歲）2人，共謀於青年路1處鐵皮屋經營天九牌職業賭場想藉機牟利，除僱用陳姓等2名男子於賭場內操持賭博工作，並招攬年輕族群前往參賭。鄭表示，剛在鐵皮屋經營賭場3天就被警方查獲。

連日來，員警探査蒐證，發現深夜時段確有異常人等頻繁進出情形，迅速調度警力一舉攻入賭場，當場查獲天九牌、撲克牌等賭具及抽頭金2千元、賭資等相關證物。

21名賭客中，警方也發現年齡在25歲以下者有18人(都滿18歲)，許多竟只是因為好奇及朋友相約，而一同前往參賭或觀看，警方偵詢時也同時對這群年輕朋友嚴正勸誡，切勿沉溺賭博而致身欠債務誤入歧途。

市警二分局表示，職業賭場除讓許多人一擲千金導致傾家蕩產外，該類不法場所常有藏匿槍毒及因賭債而衍生重利、暴力討債等不法情事，嚴重影響社會安定秩序。警方將堅定秉持「除惡務盡」、「刨根溯源」原則，持掃蕩職業賭場。

台南警方在中西區青年路鐵皮屋查獲天九牌賭場。記者黃宣翰／翻攝
台南警方在中西區青年路鐵皮屋查獲天九牌賭場。記者黃宣翰／翻攝
台南警方在中西區青年路鐵皮屋查獲天九牌賭場。記者黃宣翰／翻攝
台南警方在中西區青年路鐵皮屋查獲天九牌賭場。記者黃宣翰／翻攝

賭場 賭博

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