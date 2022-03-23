美女議員林穎孟涉詐領助理補助款 籌不到百萬交保金睡拘留室

台北市議員林穎孟涉貪百萬交保。記者潘俊宏／攝影 外型亮麗的台北市議員林穎孟，遭檢舉利用前男友葉曜彰當人頭，藉此向市議會詐領補助款，金額有上百萬元，調查局新北市調查處22日搜索林穎孟辦公室等6處地點，約談林孟穎、前時代力量黨員蕭新晟、人頭助理郭羿岑等8人到案，台北地檢署訊後今晨依貪汙罪命林穎孟100萬交保、蕭新晟20萬交保。

據了解，林穎孟否認犯行，但因相關人供述都指向林女有涉貪，加上葉曜彰未到案，檢察官原計畫聲押禁見，經討論後決100萬交保，林女家人曾一度前來幫忙籌錢，但一直籌不足百萬又離開，林女無法交保，一整晚都待在拘留室睡覺。

蕭新晟交保離開時，媒體問及有無幫助議員詐欺？他回應說「沒有」，「謝謝大家」；林穎孟昨晚移送地檢署時，媒體問她有沒有詐領助理費？她眼眶泛紅連說2次「我沒有」。

外型甜美的林穎孟（38歲）是台大社會研究所碩士，原屬時代力量，2014年參與太陽花學運，後來進入立委林昶佐辦公室擔任法案助理，2017年擔任時力中央黨部發言人，2018年選上台北市議員，2020年退出時力。

據調查，林穎孟2018年當選後至2020年間，透過葉曜彰、郭女等人頭向台北市議會詐領補助款，3年來詐領超過百萬元，相關人頭助理在接受詢問時，不否認有幫助林穎孟詐領款項，說詞對林穎孟相當不利。

林穎孟曾遭助理爆料是「假面甜心」、「議會慣老闆」，違法要求女助理請生理假要附憑證，為了請領每月廿四萬元助理補助款，聘當時男友葉曜彰為議會助理、掛名辦公室執行長，但葉男人在美國，沒參與辦公室運作。

爆料指出，林穎孟還把助理的勞健保費用拿去周轉，議會每個月會補助近5萬元的「助理勞健保費用」，直接匯往議員的專款帳戶。