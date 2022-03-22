快訊

疑遭提分手情殺 台電員工涉5刀刺死女友 檢方聲押

義大利商人未能帶走女童 離台前控訴司法不公

中央社 / 桃園機場22日電

遠從義大利來台與詹姓空姐爭女的藍姓商人，今天晚間搭機離台，對於無法帶回女兒，他淚灑機場，更控訴憲法法庭只聽取女方意見很不公平，他認為這在國外是不可能發生的。

藍姓商人晚間在桃園國際機場接受媒體訪問，他表示，這次來台灣真的非常傷心，沒想過自己贏得監護權、法院也裁定執行交付，最後卻沒辦法將小孩帶回去。

他覺得很不公平，因為法院（應是指憲法法庭）只有聽女方的，都沒有問男方的意見，再決定是否做出這樣的裁定，「這種事情在國外是不可能發生的，所以我非常生氣」。

藍姓商人說，這次來台只有去學校執行交付的時候，短暫10分鐘能夠跟女兒接觸。他語帶哽咽地表示，本來對台灣的法律很有信心，可是經過這樣的經驗，他非常失望。

藍姓商人不解地表示，「為什麼對方一直犯罪把小孩子帶走」，而且已經是第2次，女方一直把女兒藏起來，不讓他接觸，為了逃避法院的裁定，甚至不讓女兒上課，也不讓女兒接觸他。

藍姓商人說，「是因為我是義大利人嗎？是這個原因嗎？外國人在台灣會被歧視嗎？」說到最後，他低頭拭淚，隨後進入管制區前去搭機，離開台灣。

詹姓女子與義大利籍商人藍姓男子爭取8歲女兒監護權，台北地方法院1月裁定由藍男單獨行使親權，另裁定詹女須3月14日交付女童。女童日前手寫致總統蔡英文與法官信指出，14日就要被爸爸帶回義大利，但「我想留在台灣」，拜託「小英總統」與法官們讓她留在台灣。

台中地院執行官14日會同藍男的律師前往女童就讀的學校執行交付，但女童情緒不穩，不願意離開學校，最後執行未成功。詹女事後向憲法法庭聲請暫時處分，最後憲法法庭裁定，在詹女聲請憲法法庭審查案件裁判宣告前，應暫時停止執行。

義大利 監護權

延伸閱讀

蔡英文宣布成立「台灣馬紹爾氣候變遷調適應變基金」

民進黨湧言會拚團體戰 面對台北市長人選不表態

朱立倫選台南？黃偉哲無懼還說「來的話就精彩了！」

軍禮歡迎馬紹爾總統 蔡英文總統頒贈「采玉大勳章」

相關新聞

北市議員林穎孟涉詐百萬補助款 北檢漏夜偵訊

號稱美女民代的無黨籍台北市議員林穎孟，遭檢舉利用前男友葉曜彰當人頭，藉此向市議會詐領補助款，金額估計有上百萬元，調查局新...

林穎孟涉貪晚間移送北檢複訊 低頭連說兩次「我沒有」

台北市無黨籍市議員林穎孟今遭檢舉涉嫌詐領助理補助而被搜索，金額約數萬元至數十萬元，檢調今晚將林穎孟、涉案人頭助理郭羿岑及...

影／醉酒連飆三字經引衝突 揮拳挨打的都法辦

45歲陳姓男子日前酒後在餐廳內對友飆罵三字經，同桌友人勸阻無效，50歲陳姓友人一怒揮拳痛毆，雙方衝突；警方獲報將兩人帶回...

彭文正律師張靜遭搜索聲押 司改會：法務部長應道歉

媒體人彭文正追查蔡英文「論文門」涉訟，彭的委任律師張靜涉嫌在經營的美體沙龍以監視器偷拍顧客按摩、更衣畫面，被依違反個資法...

彭文正律師張靜遭聲押 府：無關論文、政治臆測大可不必

媒體人彭文正的辯護律師張靜住所及事務所昨天遭台東地檢署大動作搜索，由於彭文正長期追查蔡英文總統論文，引發外界揣測。總統府...

張靜遭聲押後無保釋回 總統府：政治臆測大可不必

媒體人彭文正之辯護律師張靜被檢方聲押，後獲法院無保釋回，但他稱將繼續追查博士論文案。總統府今（22）日說明，據檢方新聞稿...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。