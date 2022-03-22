搜張靜司改會要蔡清祥道歉 法務部：不干預個案

媒體人彭文正追查蔡英文「論文門」涉訟，彭的委任律師張靜涉嫌在經營的美體沙龍以監視器偷拍顧客按摩、更衣畫面，被依違反個資法、妨害秘密罪遭台東地檢署聲押，張聲請提審後，法院裁定釋放；民間司法改革基金會發聲明指出，東檢違反保障律師獨立的國家責任，應追究東檢與承辦檢察官的責任，且法務部部長應公開向社會道歉。

法務部晚間表示，部長不干預個案偵查，對於台東地檢署掌握多少事證，由檢察官依職權審度案情偵處，法務部長既然不干預個案，所以無從評論、道歉。

法務部官員指出，民間司改會認為台東地檢署檢察官已侵犯律師對委任對象的保密義務、忠誠責任，不過，檢警查辦張靜並非以「當事人的辯護人」身分偵處，而是視張靜本身即是「犯罪嫌疑人」予以查辦，有關司改會的相關說法，亦無從評論。

法務部說，台東地檢署搜索張靜，是依法向法院聲請搜索票後，才對可疑人、事搜索，法官裁准聲搜書，也經過一定審查程序，檢方執法的刑事訴訟過程有無不妥，法務部將責成台灣高等檢察署立案了解，並指派檢察官加以調查。