快訊

疑遭提分手情殺 台電員工涉5刀刺死女友 檢方聲押

聽新聞
test
0:00 / 0:00

北市議員林穎孟涉詐百萬補助款 北檢漏夜偵訊

聯合報 / 記者張宏業／台北即時報導

號稱美女民代的無黨籍台北市議員林穎孟，遭檢舉利用前男友葉曜彰當人頭，藉此向市議會詐領補助款，金額估計有上百萬元，調查局新北市調查處22日搜索林穎孟辦公室等6處地點，約談林孟穎、郭姓女人頭助理共3人到案，詢後依貪汙、偽造文書等罪移送台北地檢署漏夜複訊，恐有強制處分。

林穎孟晚間到地檢署時，遭守候媒體詢問是否有詐領補助費，低著頭連說兩次「我沒有」。

葉曜彰人在國外未到案，郭姓女人頭是葉男旗下員工，介紹給林穎孟當人頭。另外，曾是時代力量黨員的蕭新晟 也在約談名單，蕭男曾代表時力參選台北市議員，還曾發聲明表示，如果在壯大時力與抗中保台間只能擇其ㄧ，他會毫不猶豫選擇後者，後來宣布辭去時代力量決策委員並退黨。

外型甜美的林穎孟（38歲）是台大社會研究所碩士，原屬時代力量，2014年參與太陽花學運，後來進入立委林昶佐辦公室擔任法案助理，2017年擔任時力中央黨部發言人，2018年選上台北市議員，2020年退出時力。

據調查，林穎孟2018年當選後至2020年間，透過葉曜彰、郭女等人頭向台北市議會詐領補助款，3年來詐領超過百萬元，相關人頭助理在接受詢問時，不否認有幫助林穎孟詐領款項，說詞對林穎孟相當不利。

林穎孟曾遭助理爆料是「假面甜心」、「議會慣老闆」，違法要求女助理請生理假要附憑證，為了請領每月24萬元助理補助款，聘當時男友葉曜彰為議會助理、掛名辦公室執行長，但葉男人在美國，沒參與辦公室運作。

爆料指出，林穎孟還把助理的勞健保費用拿去周轉，議會每個月會補助近5萬元的「助理勞健保費用」，直接匯往議員的專款帳戶。

林穎孟為此澄清，請葉曜彰擔任助理無不法，葉曜彰雖沒進辦公室，但有協助她處理外面事務，不是詐領助理費，至於未幫助理繳納勞健保，她解釋是因為在調查助理溢繳、短繳的疏失，需要時間。

前時代力量黨員蕭新晟。記者潘俊宏／攝影
前時代力量黨員蕭新晟。記者潘俊宏／攝影
台北市議員林穎孟涉詐補助款遭約談。記者潘俊宏／攝影
台北市議員林穎孟涉詐補助款遭約談。記者潘俊宏／攝影

林穎孟 時代力量

延伸閱讀

林穎孟涉貪晚間移送北檢複訊 低頭連說兩次「我沒有」

遭檢調搜索辦公室 林穎孟：有心人企圖影響選情

涉詐領助理費辦公室遭檢調搜索 林穎孟：有心人企圖影響選情

北市議員林穎孟涉詐領助理費 檢調搜索辦公室

相關新聞

北市議員林穎孟涉詐百萬補助款 北檢漏夜偵訊

號稱美女民代的無黨籍台北市議員林穎孟，遭檢舉利用前男友葉曜彰當人頭，藉此向市議會詐領補助款，金額估計有上百萬元，調查局新...

林穎孟涉貪晚間移送北檢複訊 低頭連說兩次「我沒有」

台北市無黨籍市議員林穎孟今遭檢舉涉嫌詐領助理補助而被搜索，金額約數萬元至數十萬元，檢調今晚將林穎孟、涉案人頭助理郭羿岑及...

影／醉酒連飆三字經引衝突 揮拳挨打的都法辦

45歲陳姓男子日前酒後在餐廳內對友飆罵三字經，同桌友人勸阻無效，50歲陳姓友人一怒揮拳痛毆，雙方衝突；警方獲報將兩人帶回...

彭文正律師張靜遭搜索聲押 司改會：法務部長應道歉

媒體人彭文正追查蔡英文「論文門」涉訟，彭的委任律師張靜涉嫌在經營的美體沙龍以監視器偷拍顧客按摩、更衣畫面，被依違反個資法...

彭文正律師張靜遭聲押 府：無關論文、政治臆測大可不必

媒體人彭文正的辯護律師張靜住所及事務所昨天遭台東地檢署大動作搜索，由於彭文正長期追查蔡英文總統論文，引發外界揣測。總統府...

張靜遭聲押後無保釋回 總統府：政治臆測大可不必

媒體人彭文正之辯護律師張靜被檢方聲押，後獲法院無保釋回，但他稱將繼續追查博士論文案。總統府今（22）日說明，據檢方新聞稿...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。