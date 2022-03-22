北市議員林穎孟涉詐百萬補助款 北檢漏夜偵訊

號稱美女民代的無黨籍台北市議員林穎孟，遭檢舉利用前男友葉曜彰當人頭，藉此向市議會詐領補助款，金額估計有上百萬元，調查局新北市調查處22日搜索林穎孟辦公室等6處地點，約談林孟穎、郭姓女人頭助理共3人到案，詢後依貪汙、偽造文書等罪移送台北地檢署漏夜複訊，恐有強制處分。

林穎孟晚間到地檢署時，遭守候媒體詢問是否有詐領補助費，低著頭連說兩次「我沒有」。

葉曜彰人在國外未到案，郭姓女人頭是葉男旗下員工，介紹給林穎孟當人頭。另外，曾是時代力量黨員的蕭新晟 也在約談名單，蕭男曾代表時力參選台北市議員，還曾發聲明表示，如果在壯大時力與抗中保台間只能擇其ㄧ，他會毫不猶豫選擇後者，後來宣布辭去時代力量決策委員並退黨。

外型甜美的林穎孟（38歲）是台大社會研究所碩士，原屬時代力量，2014年參與太陽花學運，後來進入立委林昶佐辦公室擔任法案助理，2017年擔任時力中央黨部發言人，2018年選上台北市議員，2020年退出時力。

據調查，林穎孟2018年當選後至2020年間，透過葉曜彰、郭女等人頭向台北市議會詐領補助款，3年來詐領超過百萬元，相關人頭助理在接受詢問時，不否認有幫助林穎孟詐領款項，說詞對林穎孟相當不利。

林穎孟曾遭助理爆料是「假面甜心」、「議會慣老闆」，違法要求女助理請生理假要附憑證，為了請領每月24萬元助理補助款，聘當時男友葉曜彰為議會助理、掛名辦公室執行長，但葉男人在美國，沒參與辦公室運作。

爆料指出，林穎孟還把助理的勞健保費用拿去周轉，議會每個月會補助近5萬元的「助理勞健保費用」，直接匯往議員的專款帳戶。