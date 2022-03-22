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彭文正律師張靜遭搜索聲押 司改會：法務部長應道歉
媒體人彭文正追查蔡英文「論文門」涉訟，彭的委任律師張靜涉嫌在經營的美體沙龍以監視器偷拍顧客按摩、更衣畫面，被依違反個資法、妨害秘密罪遭台東地檢署聲押，張聲請提審後，法院裁定釋放；民間司法改革基金會發聲明指出，東檢違反保障律師獨立的國家責任，應追究東檢與承辦檢察官的責任，且法務部部長應公開向社會道歉。
司改會指出，根據聯合國關於律師角色之基本原則第22條，「各國政府應確認和尊重律師及其委託人之間在其專業關係內的所有聯絡和磋商均屬保密」，賦予國家保障律師保密義務的責任。台東地檢署欠缺「相當理由」法定要件下，針對「非被告或非犯罪嫌疑人」的張靜經營事務所發動搜索，可能取得律師與當事人間的聯絡紀錄或證據資料，已經嚴重傷害律師的保密義務與忠誠責任，違反前述國際規範。
司改會表示，上述基本原則第16條也稱，「各國政府應確保律師能夠履行其所有職責而不受到恫嚇、妨礙或不適當的干涉；能夠在國內以及國外旅行並自由地同其委託人進行磋商；不會由於其按照公認的專業職責、準則和道德規範所採取的任何行動而受到或者被威脅會受到起訴或行政、經濟或其他制裁。」賦予國家保障律師人身自由的責任。
司改會認為，台東地方法院裁定認定東檢在傳票中未載明檢察官是以何身分傳喚張靜，不符法定傳喚、拘提與聲押程序，予以釋放，檢察官的行為涉及違法逮捕拘禁，已經嚴重侵害律師的人身自由，也違反前述國際規範。
司改會表示，「律師，如同法官及檢察官一樣，係人權及法治原則所依賴之支柱之一」，律師的獨立性為重要國際法原則，不容侵害，台東地檢署行為已違反保障律師獨立的國家責任，嚴重傷害台灣人民對司法的信任，認為應追究台東地檢署與承辦檢察官責任，且法務部部長應就此公開向社會道歉。
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