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彭文正律師張靜遭聲押 府：無關論文、政治臆測大可不必

聯合報 / 記者丘采薇／台北即時報導

總統府發言人張惇涵。本報系資料照
總統府發言人張惇涵。本報系資料照

媒體人彭文正的辯護律師張靜住所及事務所昨天遭台東地檢署大動作搜索，由於彭文正長期追查蔡英文總統論文，引發外界揣測。總統府發言人張惇涵今天表示，總統府一貫的立場是尊重司法，不涉入司法個案。但總統府也期盼，相關單位在偵辦過程，應注重司法人權保障，以確保法治國家相關法律原則之落實。

檢方今天凌晨依涉妨害秘密及違反「個人資料保護法」，向法院聲請羈押，但台東地方法院事後以違反拘提程序為由，裁定張靜無保釋回。張靜今痛批「這分明就是在查水表」。

張惇涵表示，根據台東地檢署對外發布之新聞稿，張靜所涉案件，與蔡總統博士學位相關案件毫無關聯，總統府不了解也不評論個案，但政治臆測大可不必。

總統府發言人 張靜 張惇涵 蔡英文 律師

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